Los excesos en Ordesa de un famoso 'youtuber' que violó el confinamiento y las normas del Parque

Vuelos con drones, baños bajo las cascadas, la circulación por una pista de uso restringido... y todo esto en el mes de noviembre, cuando la provincia de Huesca estaba confinada y cerrada a los visitantes de fuera. Un famoso 'youtuber' madrileño que se hace llamar Alfon.what, con más de 600.000 seguidores en su canal de You Tube y 185.000 en Instagram, ha colgado en las redes sociales un vídeo de sus vacaciones de 10 días en el Pirineo donde exhibe sus 'proezas' y las de sus amigos. La aventura les puede pasar factura. El Parque de Ordesa, escenario de buena parte del vídeo, ya ha denunciado las imágenes ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

El vídeo fue detectado por un trabajador del Parque. El autor lo colgó en su canal de You Tube y su cuenta de Instagram el pasado domingo, 13 de diciembre, bajo el título 'El paraíso de España que poca gente conoce. Ruta salvaje en Pirineos', ignorando que el espacio protegido es visitado cada año por 600.000 personas.

Alfonso S. ha encendido las redes sociales, donde la grabación se ha difundido ampliamente en solo 24 horas, con cientos de opiniones, unas que lo jalean y otras que afean su conducta. "Estamos en Pirineos y es noviembre", afirma en los primeros segundos de la filmación, una época en la que la provincia de Huesca estaba sometida a un cierre perimetral. Le acompañaban tres amigos.

Su aventura de 10 días en los Pirineos se desarrolla en su mayor parte en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a donde llegaron en una furgoneta camper. Varios miembros del grupo, provistos de un traje de neopreno, realizan temerarios saltos cerca de cascadas. Primero se lanzan desde un puente y luego, rizando el rizo, lo hacen desde el techo de la furgoneta, todo ello acompañado de piruetas y saltos mortales.

"Me la estoy jugando", reconoce uno de ellos antes de tirarse al vacío. Primero se zambullen en el río Arazas, bajo las cascadas del Estrecho, y prueban a lanzarse desde varios metros de altura a las pozas, pero lo descartan porque la tierra de la ladera se descomponía. "Hay que valorar siempre donde estáis y los riesgos", advierte Alfonso S. No obstante, buscan otro lugar para arrojarse al agua, tras echar a suertes quién salta. Dicen que se trata de unas badinas, de un sitio sin identificar, que les han recomendado en el hotel donde se alojan.

Una imagen de uno de los miembros del grupo bañándose bajo las cascadas del Estrecho, en el Parque de Ordesa. Heraldo

La lista de infracciones es larga. Además de la violación del confinamiento, incumplen varias prohibiciones recogidas en la normativa del Parque, entre ellas bañarse en el río; hacer volar un dron; o el paso por la pista de las Cutas, de uso restringido. El caso está en manos del Seprona, que está investigando las imágenes para identificar a los protagonistas y ver el alcance de las sanciones. La mayor parte de las multas por conductas irregulares en este espacio rondan los 60 euros, con pronto pago, y a eso hay que añadir lo que pueda derivarse de la burla de las restricciones a la movilidad.

En pocas horas, había casi 500 comentarios en el vídeo colgado en You Tube. La mayor parte eran para jalear los temerarios y espectaculares saltos de los jóvenes, pero también se colgaron algunos que afeaban su conducta y advertían de la prohibición de baño junto a las cascadas de Ordesa. "Os va a caer una multa importante", avisaban. "Son espacios protegidos, no podéis meteros en el agua, altera el ecosistema, un poco de cabeza e informaros de dónde vais", recriminaba otro.

Respecto al confinamiento, Alfonso S. comenta: "Intentamos cruzar a Francia, pero por el tema del covid, aunque estuviésemos trabajando, no pudimos". El viaje no se limita a Ordesa sino que "la aventura de 10 días en Pirineos" de los cuatro amigos incluye otras ubicaciones. El vídeo se cierra en el ibón de Plan, donde no se bañaron porque el agua estaba congelada.

El Parque Nacional ha confirmado la denuncia ante el Seprona de estas imágenes, "unas conductas incívicas" que debemos intentar erradicar, afirma su directora, Elena Villagrasa, que no podía creer lo que estaba viendo cuando reprodujo el vídeo. En su opinión, las imágenes muestran "una grave irresponsabilidad". El autor, con miles y miles de seguidores, añade la directora, "debería ser ejemplar y destacar los valores del espacio, pero demuestra todo lo contrario con su comportamiento, usa su popularidad para lo peor".