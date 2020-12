La AMPA del IES Hermanos Argensola de Barbastro pide la vuelta total a las aulas

La Asociación de Madres y Padres del Instituto Hermanos Argensola de Barbastro ha solicitado ante el servicio provincial de Educación y ante el departamento de Equidad y Planificación del Gobierno de Aragón que se permita al centro público de enseñanza secundaria y bachillerato volver a las clases presenciales en todos los cursos para mejorar la calidad educativa de sus hijos y evitar desigualdades entre las familias con menos recursos tecnológicos.

A la espera de tener una respuesta, que tarda ya un mes, el AMPA ha decidido acudir a los medios con un comunicado en el que denuncian "los déficits de una educación obligada a ser semipresencial” por la larga crisis sanitaria. Sentimiento de frustración y abandono es lo que experimentamos muchas familias al ver que está situación se alarga en el tiempo y que nuestros hijos/as, ven mermados su derecho a la educación por este sucedáneo denominado semipresencialidad".

Consideran que los contagios en los centros escolares han disminuido y ya no constituyen uno de los principales focos de transmisión de la covid-19. Asimismo, ven "una injusticia y discriminación" frente a otros institutos donde ya se imparten todas las clases de forma presencial. "Este tiempo ha producido estragos en el interés, la adquisición de hábitos, y, por supuesto, los conocimientos del alumnado de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Nos acallan con el 'mantra' de que en las próximas semanas se solucionará, pero nos cansamos de esperar y queremos transmitir nuestra gran preocupación”, explican desde el AMPA.

Los padres de alumnos elogian en su comunicado el papel de los equipos directivos y del profesorado que "han adquirido unas responsabilidades que van mucho más allá de sus competencias, ejerciendo un control educativo y sanitario a la vez. Y lo han hecho bien. No son ellos a los que acudimos solicitando la presencialidad, sino al Gobierno de Aragón". "En estos días previos a las vacaciones la Administración tiene que planificar la vuelta a las aulas porque la improvisación no tiene cabida en un asunto de tanta trascendencia. Como ciudadanos preocupados y conscientes, creemos que la situación actual está llegando a un límite insostenible, en el cual se requieren medidas urgentes", añaden.

La presidenta del AMPA, María José Taboada, incide en la "desesperación" que tienen los padres de hijos de 3º, 4º y 1º de Bachiller (los que realizan la semipresencialidad) porque "los críos no son maduros, no se centran y es difícil de gestionar para las familias y para ellos porque no tienen suficiente responsabilidad. Esto va a generar fracaso escolar como ya están advirtiendo desde Fapar". Además, señala que "no todos los profesores saben utilizar la tecnología o tienen los recursos adecuados".

"Desde el AMPA hemos ofrecido nuestros limitados recursos para intentar mejorar la situación pero es complicado porque sólo hay clases 'on line' en 1º de Bachillerato y no en todas las asignaturas, con lo que se juegan esos alumnos. Esto va a crear desigualdades enromes entre los alumnos que acuden a un centro presencial y el resto", afirma la presidenta.