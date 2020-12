Reclaman que los rebajes en las aceras de Huesca no sean "trampas" para invidentes

Los vecinos del barrio de María Auxiliadora de Huesca han solicitado al Ayuntamiento que sea especialmente cuidadoso con las nuevas obras que se van a acometer en la ciudad para rebajar los bordillos de las aceras, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas en busca de una mayor accesibilidad. Estos trabajos se realizan desde hace varios años, tras la petición de las asociaciones de discapacitados.

Según indican desde este colectivo vecinal, a pesar de los rebajes que se han llevado a cabo, todavía hay muchas deficiencias y aspectos "que se deben mejorar". Ante las quejas de distintas personas que estos días de otoño, con lluvia y muchas hojas en el suelo, han resbalado o se han encontrado con dificultades para transitar por los pasos de cebra, desde el barrio quieren hacer llegar al Ayuntamiento algunas recomendaciones.

La asociación de vecinos plantea que, en el momento de acometer estos trabajos, se tengan en cuenta determinadas consideraciones, como el hecho de que los rebajes se realicen de manera adecuada para que no se encharquen, que se hagan pensando en las personas invidentes para que "sirvan de guía y no de trampa" y que se eliminen o no se añadan pivotes u otro tipo de obstáculos en estos espacios. Además, plantea que la supresión de los bordillos de las aceras coincidan con las líneas de paso de cebra al cual se facilita el acceso.

En ocasiones anteriores, desde la Federación de Barrios Osca XXI se ha denunciado que las baldosas pododáctiles en el tramo del Coso peatonalizado "son discontinuas y van cambiando su ubicación sin seguir una uniformidad" por lo que "no solo no ayudan a los invidentes sino que los pueden confundir y, en algunos casos, perjudicar".

Destacan que dichas baldosas tienen un mensaje que la personas invidentes interpretan. Algunas de ellas sirven de guías, con unas ranuras, y otras, con diferentes bolos redondos, les sirven de advertencia. "De ahí la importancia de colocarlas de manera adecuada en las vías públicas", apostillan.