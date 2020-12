"Si la placa de nieve cae a la hora de comer, no quiero pensar qué hubiera pasado"

La terraza del restaurante El Tizón de Jaca está cerrada desde este domingo al mediodía. Una avalancha de nieve que cayó desde el tejado del edificio donde se ubica, en la avenida Primer Viernes de Mayo, ha destrozado la estructura y el mobiliario, incluidas las estufas. Afortunadamente, en ese momento no había nadie ocupando dicho espacio, ya que el establecimiento se preparaba para iniciar la jornada Pepa Calvo, la propietaria, no quiere ni pensar en qué hubiera pasado si la placa se hubiera precipitado a las 14.00, a la hora de la comida porque "teníamos un montón de reservas, estaba todo lleno".

En el momento del suceso se hallaba cerca de la terraza un camarero, al cual no le pasó nada porque pudo mirar y saltar al oír el grito de una mujer que, desde el entorno de la Ciudadela, vio cómo se desplomaba la capa nivosa sobre el armazón de pvc y la lona. También se escuchó un estruendo, ya que la caída fue desde 15 metros de altura. La dueña se encontraba en el tejado, limpiando la nieve acumulada tras el paso de la borrasca para evitar que esta cayese, "pero no nos dio tiempo a llegar ahí".

Tras comprobar que lo daños solo habían sido materiales, la propietaria de El Tizón llamó enseguida a su seguro solicitando la presencia de un perito. "La terraza es lo único que podemos tener abierto por la pandemia, y es con lo que tenemos que seguir funcionando", ha señalado. Tras difundirse lo ocurrido, muchas personas se acercaron hasta el restaurante para mostrar su apoyo. "Querían consumir, pero la terraza y la zona de alrededor está acotada hasta que se realice el peritaje", ha explicado.

Pepa Calvo ha señalado que "fue un susto muy grande" y que "todo ha quedado destrozado". A la espera de que llegue el perito, ya tiene a mano la factura de la terraza instalada hace una década, con un coste de más de 83.000 euros. Explica que normalmente, es decir, antes de la pandemia, este espacio solo estaba abierto tres meses al año, durante el verano. "El 1 de octubre la íbamos a quitar, pero al decir que los bares y restaurantes no podían servir en el interior y que se podían mantener hasta final de año, la mantuvimos", indica la propietaria de El Tizón.

La placa de nieve cayó sobre la terraza. Heraldo.es

La lona, que en verano protege del calor, en invierno también aminora el frío y, junto con las estufas, permite consumir en el exterior. "El sábado lo tuvimos lleno, incluso había gente esperando bajo los paraguas a que se desinfectaran las mesas del turno anterior", comenta la dueña del restaurante. "Es la desesperación de querer trabajar", apostilla mientras lamenta que "todas las circunstancias se ponen en contra". Además de los daños, no olvida denunciar las restricciones que sufre la hostelería en Aragón. "Esto no el sur, es el Pirineo, y no sabemos cómo vamos a aguantar", apunta.

El domingo, las comidas reservadas estaban prácticamente preparadas, a falta de los toques de última hora. "Al no poder atender a nadie y para no tirarla la llevamos a la Policía Local y a otros sitios de Jaca", destaca. En El Tizón trabajan siete personas. Pepa Calvo espera impaciente la visita del perito y dice, dolida, que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde el Ayuntamiento de Jaca, "a lo mejor porque ha sido fiesta".