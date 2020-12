Condenados por agredir a dos policías en Urgencias del hospital San Jorge de Huesca

El Juzgado número 2 de lo Penal de Huescaha condenado a dos jóvenes a penas de un año y seis meses de prisión, respectivamente, por agredir a dos policías nacionales tras un altercado con el personal del servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge, llegando a paralizar la atención médica al resto de pacientes.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.20 del 28 de octubre de 2018. Los acusados, que carecían de antecedentes, acudieron al servicio de Urgencias de San Jorge para ser atendidos por las heridas sufridas en una pelea. Al ver que presentaban una gran agitación, y tras molestar a la enfermera que estaba en la zona de triaje con expresiones como "bombón" y golpear algunos muebles, el vigilante de seguridad les pidió que se comportaran correctamente y no alteraran el orden.

Sin embargo, los dos jóvenes continuaron con su actitud agresiva y menospreciaron al vigilante profiriéndole insultos. Pero no se quedaron allí ya que uno de ellos le dio un fuerte empujón y el otro le quitó la defensa y le golpeó en el costado y el brazo. A consecuencia de ello, sufrió una contusión en el hemitórax izquierdo y en la cara posterior del brazo izquierdo.

Desde el hospital requirieron la presencia de la Policía Nacional. Al llegar al hospital, dos agentes fueron agredidos por los acusados. Uno de ellos le dio un empujón muy fuerte contra la pared a uno de los policías y trató de darle un cabezazo, lo que le causó una tendinitis postcontusiva en el hombro derecho. Mientras, su amigo le propinó una patada y un pisotón al otro agente, que sufrió una lesión en el pie y otra en el hombro.

Antes de la celebración de la vista, la Fiscalía, las acusaciones particulares -ejercidas por los servicios jurídicos del sindicato Jupol-, y las defensas acordaron una sentencia de conformidad. Uno de los acusados, J. C. G., fue condenado a un año de prisión por un delito de atentado y 240 euros de multa por dos delitos leves de lesiones; y el segundo, V. S. P., a seis meses de prisión por un delito de desobediencia grave y 240 euros de multa por otros dos delitos de lesiones. No obstante, las penas de cárcel se suspendieron con la condición de que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años. Además, deberán indemnizar a los agentes con la suma de 677,60 euros.