La nieve provoca cortes de luz en el valle de Caldearenas y Aragüés del Puerto

La abundante nieve caída en las últimas horas ha provocado algunas incidencias, como el corte de suministro eléctrico en la mayor parte del valle de Caldearenas, en la Comarca Alto Gállego, y en Aragüés del Puerto, en la Jacetania. Según fuentes de Endesa, ambas incidencias que ver con una avería que se ha producido a las 11.42 en la una línea de media tensión dependiente de la subestación de Jaca por causas que tendrían que ver con la nieve. Los operarios ya están trabajando en el restablecimiento del suministro eléctrico, aunque tal y como han apuntado las mismas fuentes, en estos casos el mayor problema es el desplazamiento hasta el lugar de la incidencia.

En el valle de Caldearenas los pueblos que no tienen luz son Caldearenas, Latre, Estallo, Aquilué, San Vicente y Serué. Todos menos Javierrelatre. El alcalde de Caldearenas ha explicado que cada vez que nieva o hace mal tiempo se producen averías y que desde el Ayuntamiento “siempre estamos insistiendo en el mantenimiento de la línea”. El corte eléctrico también afecta al agua de Caldearenas, ya que el bombeo “tiene que estar continuo para clorar el agua y si no hay luz no se puede bombear”. Esta mañana “hemos bajado agua de Latre”, añade.