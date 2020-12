Investigan el origen de siete casos de tiña en vecinos de la misma plaza en Huesca

El departamento de Salud Pública está investigando la posible relación entre varios casos de tiña (dermatofitosis) que ha afectado, de momento, a siete vecinos de una misma plaza de la ciudad de Huesca. El Ayuntamiento ya ha realizado una desinfección preventiva de la zona verde y está a la espera de confirmar el origen exacto de la infección para poder tomar más medidas si hiciera falta

La tiña es una enfermedad infecciosa y contagiosa de la piel causada por hongos que se transmite mediante el contacto directo con las lesiones de las personas enfermas o de algunos animales como perros, gatos y ovejas, y suele producir escamas y costras en cualquiera zona del cuerpo susceptibles de ser atacada (torso, manos, pies, cuero cabelludo...).

Los propios afectados han alertado al resto de vecinos del entorno de esta plaza, delimitada por las avenidas Marina Española y María Moliner y la calle José Antonio Llanas Almudévar, colgando carteles en los que informan de varios contagios que, sospechan, pueden haber sido causados por unos gatos callejeros que han visto deambulando por la zona.

"Es un hongo muy contagioso por lo que recomendamos no tocar nada de esta zona", advierten a los viandantes. Además, explican que ya se han puesto en contacto con Sanidad y con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento para solucionar el problema. "Es muy importante que si alguien detecta manchas circulares en la piel o el cuero cabelludo vaya a su médico ya que si es tiña, tiene que remitir un informe a Sanidad para que puedan actuar", destacan en el cartel.

Según han explicado los afectados, los primeros casos se detectaron hace aproximadamente un par de meses entre los miembros de una familia que sacaban a pasear su gato a la calle y creen que se pudieron contagiar a través de él. Luego se sumaron otras dos vecinas que también tienen perro. Y el último caso ha sido el de un niño de 8 años, aunque en este caso no tiene animales domésticos. "Los críos están corriendo y les gusta tirarse por el suelo cuando juegan al fútbol, y creemos que los hongos pueden estar en el césped", sospecha la madre.

Hace dos semanas, la madre le vio a su hijo unas costras en la cabeza. "Yo pensaba al principio que no se lavaba bien el pelo pero luego ya vi que tenía una especie de puntos de sangre que no eran normales. Y al llamar a la pediatra y decirle que me habían comentado que había habido casos de tiña en la plaza, me dijo que podía ser eso también", explica. De momento le han recomendado un champú especial y si no remite, la próxima semana podría comenzar con antibióticos y corticoides. Entre el resto de afectados, algunos siguen también con tratamiento y acudiendo a dermatólogos.

Desde Salud Pública admiten que tienen conocimiento de algunos casos de tiña aunque hasta ahora no se había considerado como brote ya que en su momento no se detectó relación entre ellos. No obstante, aseguran que ahora van a volver a revisar los casos.

Mientras, fuentes del Ayuntamiento de Huesca informaron de que el martes se dieron instrucciones a las brigadas de limpieza para realizar una desinfección preventiva de la zona verde de la plaza ante la preocupación que les habían hecho llegar algunos vecinos. No obstante, también aclararon que de momento no pueden tomar más medidas hasta que Salud Pública confirme la relación de los contagios y se determine la causa de los mismos.

El Ayuntamiento de Huesca ha colocado señales en el césped para evitar que los perros tengan contacto con la hierba. Rubén Darío Núñez

Con todo, también como prevención, se han colocado carteles en el césped recordando a los propietarios de perros que los lleven siempre con correa y por los viales para evitar el contacto con la hierba. Una medida que también se ha tomado en otros parques y zonas verdes de la ciudad como recordatorio, según las mismas fuentes municipales.