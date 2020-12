Un café con leche convertido en cubito de hielo en una terraza del Pirineo: la parodia (casi real) que se ha hecho viral

"Yo no tengo valor a decirle al conductor del camión de la basura que viene todos los días a las 6.30 de la mañana, cuando abrimos, que se tome el café en la terraza cuando hace ocho grados bajo cero, como hemos amanecido hoy". Son palabras de Marga Antuña, propietaria del Hotel Pirineos de Castejón de Sos, que ha querido denunciar con una parodia las consecuencias que tienen las restricciones impuestas a la hostelería en las zonas de montaña, y que se ha hecho viral.

Se trata de un vídeo de apenas 37 segundos y con la canción 'La tronada' de la Ronda de Boltaña como banda sonora, en el que sirven un café con leche a un cliente y cuando se lo va a tomar se da cuenta de que se ha convertido en un cubito de hielo.

Marga Antuña reclama que se flexibilicen las medidas en función de las características también de cada territorio "porque no se pueden tomar las mismas medidas para la ciudad de Zaragoza que para pueblos pequeños como Castejón de Sos", opina. En este sentido, no entiende que no se permita servir comidas a trabajadores en el interior de establecimientos a pie de carretera como el suyo y sí en cambio en polígonos industriales "porque en el valle de Benasque no hay ninguno desde Barbastro".

Además, destaca que el índice de contagios es muy inferior al de las grandes ciudades. De hecho, la zona de salud de Castejón, que abarca desde Seira hasta Cerler y Pont de Suer, solo ha registrado 11 casos en el último mes. "Es muy injusto que apliquen las medidas a todos por igual", resume, recordando que en verano sí que hubo restricciones menores en los pueblos de menor tamaño.

En su caso, y pese a las limitaciones impuestas, es uno de los pocos establecimientos hoteleros abiertos en todo el valle para poder dar hospedaje y comidas a los trabajadores que acuden a la zona. "Además, somos el bar del pueblo, damos de comer al personal del centro de salud...".

Disponen de tres estufas eléctricas para poder dar servicio en la terraza, pero asegura que con temperaturas tan frías como la de los últimos días (hay alerta), apenas se notan. "Teníamos otras dos de butano pero el viento las tiró un día y se rompieron. Y las nuevas que hemos pedido tardarán todavía porque no hay en stock", afirma.