Homenaje del Ayuntamiento al ex presidente del Atlético Monzón y concejal Julián Alamán

Cuando se cumple el primer aniversario de la prematura muerte de Julián Alamán, quien fuera concejal de Deportes por el PP y presidente del Atlético Monzón, el Consistorio ha querido reconocer su memoria colocando un monolito en su querido campo de fútbol Isidro Calderón. Un homenaje no exento de polémica, ya que hoy mismo el ex alcalde, olímpico y director municipal de Deportes –en excedencia-, Álvaro Burrell, ha criticado en una carta dirigida al primer edil que este homenaje se hubiera hecho unilateralmente sin contar con la opinión del resto de fuerzas.

El descubrimiento del monolito tuvo lugar ayer tarde por parte dl alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el padre de Julián Alamán, arropados por familiares, amigos, representantes del club de fútbol y de la Corporación municipal. El monolito se ha colocado próximo a uno de los córneres del campo de fútbol Isidro Calderón, en el que se pueden leer las frases “Siempre en el corazón” y “Julián eterno” junto a una imagen grabada del ex concejal y el escudo del club mediocinqueño. Un emotivo acto en el que se ha tratado de evitar la aglomeración de personas con motivo de la pandemia.

Claver ha recordado la figura de Alamán y su “gran implicación en el deporte y en la sociedad montisonense”, ya que durante años ostentó la presidencia del Atlético de Monzón de Tercer División y del Fútbol Base Monzón, además de ser colaborador en ambos clubes en diferentes periodos y concejal de Deportes en la legislatura 2011-2015. Además dirigió un programa deportivo en la emisora local Radio Cinca 100. “Desde el Ayuntamiento queríamos hacerle un homenaje en este aniversario y darle un espacio aquí, donde a él le gustaba estar como un espectador más del Atlético de Monzón, en silencio, discreto, como era él”, añade el primer edil.

Su hermano, Javier Alamán, se ha mostrado muy agradecido “por este bonito acto” de homenaje y ha destacado especialmente la ubicación “ideal” del monolito, ya que “lo que a él le gustaba era estar viendo el terreno de juego”.

La decisión no ha gustado al alcalde de Monzón que ha enviado una carta a Isaac Claver en la que no pretende “valorar los méritos de Julián Alamán para tener un reconocimiento de la ciudad de Monzón” pero sí cuestionar esta decisión.

“Señor alcalde, su valoración personal no puede confundirse con la valoración del Ayuntamiento de Monzón, máxime cuando esa valoración se manifiesta (coste económico incluido) en acciones que marcan límites, criterios, y que dejan “huellas físicas” en instalaciones de todos los montisonenses.

Y eso es lo que usted ha hecho, no ha consultado a los grupos políticos que componen el Ayuntamiento, no consta que se haya basado en informe técnico alguno”.

En el escrito Burrell subraya que este homenaje “se ha basado en sus emociones personales”. “Si lo hubiese hablado, debatido, consultado con personas menos afectadas emocionalmente por la pérdida de un amigo, probablemente se hubiesen tenido en cuenta otras derivadas y repercusiones de dicha acción. Insisto en que sin entrar a valorar el fondo de su decisión, que puede ser acertada, es desde luego un error en la forma de decidirlo. Un error suyo señor alcalde, que flaco favor hace al homenajeado”.

Burrell recuerda que no existe un reglamento que regule estos homenajes y reconocimientos en el Ayuntamiento: “El único sistema válido es el debate y reflexión en un órgano plural (Junta de portavoces, Comisión de Deportes, Pleno etc.). Y usted probablemente por inexperiencia y una humana falta de objetividad, no lo ha cumplido”.

El ex alcalde reitera que no se puede “homenajear por Decreto sobre todo por la memoria de los homenajeados”. “No digo que el señor Alamán no sea merecedor del reconocimiento de su ciudad; pero no puedo evitar pensar que de extenderse esta práctica tendríamos las instalaciones municipales llenas de placas homenaje a decenas de montisonenses que han trabajado décadas por su pueblo, desde cualquier ámbito asociativo. Sin irme del mundo del deporte me vienen a la cabeza varios nombres de presidentes que se han dedicado a sus clubes más de dos y más de tres décadas”.

La misiva termina pidiendo al alcalde popular que rectifique, “reflexione, pida disculpas y no vuelva a repetirlo”.