Sindicatos y patronal consensúan cinco líneas de acción para reactivar Huesca

Los sindicatos UGT y CC. OO. y CEOS-Cepyme Huesca han consensuado un documento de propuestas comunes para la reactivación del municipio ante la crisis generada por la pandemia de la covid-19. Se presentará este jueves para su análisis y consideración por el Observatorio Municipal del Impacto Económico y Social de la covid-19.

Los representantes sindicales y la patronal entienden que hay cinco líneas fundamentales que atender: la atención a la crisis sanitaria, la preservación del mayor número de empresas y empleos posible, el apoyo a las personas en dificultades, el estímulo al crecimiento y las políticas activas de empleo.

Entre estas, la lucha contra la epidemia es ahora el punto fundamental para todos. "Es más, con el paulatino control del virus no debe desaparecer la conciencia de que las medidas de seguridad deben mantenerse porque el peligro de rebrote es permanente, y sus consecuencias económicas y sociales, incalculables", señala el documento. Por ello, los agentes sociales consideran que la primera medida debe ser "la continua concienciación ciudadana de seguir las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias".

Tras la reunión mantenida este lunes, UGT, CC.OO y CEOS-Cepyme han coincidido en que, en la situación actual, "preservar el mayor número de empresas significa salvar el mayor número de empleos". "Ambos conceptos deben ir unidos porque la ayuda a las empresas tiene que llevar aparejado un compromiso de mantenimiento de empleo, en la medida de lo posible", añaden.

Según recoge el documento, las consecuencias de la crisis para las personas por la merma de ingresos o su pérdida total "son ya evidentes". "Además, las proyecciones de aumento del desempleo en los próximos meses indican que esas situaciones se van a incrementar", destacan.

La primera fase de actuación de las administraciones respecto a la crisis económica generada por la sanitaria debe ser la preservación de las empresas. "Algunas de ellas no volverán a la actividad, seguramente por dificultades previas que no podrán superar el periodo de inacción y por ello, es necesario dosificar los esfuerzos para no desperdiciar recursos.

Por último, reclaman el mantenimiento del espacio propio del diálogo social, constituyendo un órgano permanente con entidad propia. En la reunión del Observatorio se analizará la evolución a lo largo de la pandemia de las ayudas que se han puesto a disposición de los oscenses con el apoyo de este órgano y también la repercusión de los Bonos 'Impulsa Huesca'.