Huesca se queda sin la ruta provincial del belén esta Navidad debido a la pandemia

El Belén Monumental de Monzón (declarado de Interés Turístico de Aragón) se abrió al público el sábado 28 de noviembre. Se puede visitar respetando las medidas de seguridad implantadas por la Asociación Belenista Isaac Lumbierres para evitar la propagación de la covid-19. Este montaje forma parte de la Ruta del Belén de Aragón, que se organiza en la provincia de Huesca desde 2004 y que este año ha quedado suspendida por la pandemia.

Este recorrido, que empezó en 2004 con las visitas a los belenes de cuatro localidades (Monzón, Pomar de Cinca, Peralta de la Sal y Esplús), fue de menos a más y en 2019 congregó a 19 poblaciones de las provincias de Huesca y Zaragoza. En total y durante las semanas de la Navidad pudieron visitarse 24 pesebres, que tenían en común el respeto a la tradición y la calidad. Por ellos pasaron cerca de 170.000 personas.

Este año, las asociaciones que integran la ruta se reunieron para estudiar la posibilidad de configurarla de nuevo, pero las limitaciones que impone la crisis sanitaria lo han impedido. En algunas localidades, los montajes se instalarán como siempre, pero no estarán abiertos a las visitas masivas. En otras, los responsables han decidido no realizarlos. Es el caso de Boltaña. La Asociación Belenista de esta población de Sobrarbeno colocará esta Navidad el nacimiento que desde 2003 podía visitarse en la iglesia de San Pedro.

Rafael Pujol, presidente de la entidad, ha explicado que las características del templo no permiten organizar un camino de entrada y otro de salida para los visitantes. Tampoco hay personal suficiente para estar pendiente de la desinfección de las figuras en el caso de que alguien las toque. Este montaje ocupaba unos 100 metros cuadrados y ante él desfilaron el año pasado alrededor de 5.000 personas. Formaba parte de la Ruta del Belén desde 2012.

El belén de Boltaña recreaba las poblaciones de la época, con dos ríos, oasis con palmeras y un pueblo egipcio con un gran templo y otro hebreo con un gran castillo. 300 figuras completan el paisaje, así como los efectos especiales de luz, sonido y niebla en el río. La Asociación Belenística 'Villa de Boltaña' cuenta con 70 socios.

La Asociación Scabel de Esplús ha apostado por colocar el belén, como cada año desde hace 25. Se instalará en la antigua parroquia y se abrirá al público los días 25, 26 y 27 de diciembre y 1, 2, 3 y 6 de enero. Se podrá visitar de 17.00 a las 19.00 y con un riguroso protocolo sanitario.

La propuesta de 2019, con el respaldo de la Diputación Provincial de Huesca, configuró una ruta de la que formana parte Barbastro, Benabarre, Binaced, Boltaña, Esplús, Fraga, Graus, Lagunarrota, Monzón, Peralta de la Sal, Pomar de Cinca, Sena, Tamarite de Litera, Torreciudad y las localidades zaragozanas de Muel, Alagón y Gallur.