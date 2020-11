La Plataforma Logística de Huesca abre la puerta a las cafeterías y los gimnasios

La Plataforma Logística de Huesca, Plhus, se ha convertido en objeto de interés para hosteleros y cadenas de gimnasios, dos actividades de las cuales carece en este momento el recinto industrial, inaugurado en 2009. No es que el polígono, con 115 hectáreas, no disponga de suelo para el denominado uso terciario o de servicios pero las tres parcelas reservadas para ello tienen entre 2.002 y 4.435 metros cuadrados y son demasiado grandes para este fin.

La demanda actual de los usuarios de Plhus y las ofertas que presentan empresas de hostelería y ocio deportivo precisan de superficies más pequeñas. Ante esta circunstancia, el Gobierno de Aragón va a modificar el proyecto de la Plataforma, de interés supramunicipal y aprobado en 2004. Se trata de ampliar dichos usos en las parcelas llamadas LIP (Logístico Industrial Pequeñas o naves modulares) cuyas dimensiones se adecuan mejor a las necesidades detectadas y las propuestas recibidas.

Disponer de un lugar donde tomar un café o comer un bocadillo es una de la reivindicaciones que ya plantearon los trabajadores de las primeras empresas instaladas en Plhus, que tenían que desplazarse hasta el casco urbano de Huesca para ello. También hace casi 11 años que se demanda que el servicio transporte urbano llegue hasta el polígono. Asimismo, se pedía la construcción de un vial que conectara el recinto con la ciudad sin necesidad de salir a la autovía. Este se inauguró hace poco más de un año.

Esta modificación, que será la tercera, no se ha considerado "sustancial" porque no desvirtúa el fin principal y se ajusta a las directrices del proyecto. Por un lado, se promueve la implantación de actividades económicas, ya que estos nuevos darán servicios a los trabajadores de las empresas de Plhus. Por otro, la instalación de cafeterías, restaurantes y gimnasios facilitará la movilidad y accesibilidad de estos al tiempo que se dota a la plataforma de unos servicios básicos y se evitan desplazamientos "innecesarios" a los usuarios que necesiten de dichos servicios durante su jornada laboral.

No obstante, Plhus quiere mantener su carácter logístico y no convertirse en polo de atracción para otras actividades que no sean las "estrictamente" complementarias a su funcionamiento. Por ello, eso restringe la zona de implantación de estos negocios a dos manzanas de naves, en concreto a las primeras que están en la calle central del recinto, donde hay algunos concesionarios de vehículos, entre otras empresas.

Dentro de estos espacios, la instalación de las nuevas actividades no podrá superar el 30% del total de las parcelas. Queda prohibido utilizar más de dos naves juntas y la superficie máxima construida será de 850 m².

Desde Aragón Plataforma Logística (APL) han confirmado que ya se han recibido peticiones para la instalación de bares y cafeterías, pero que la comercialización de las parcelas debe esperar al modificado del proyecto, que podría quedar aprobado en la primavera de 2021.

Uso intermodal

Este cambio se aprovecha también para matizar la regulación de los usos principales y compatibles en las parcelas LIF (Logístico Industrial Ferroviario). Muchas de las así calificadas no están junto a la zona donde irá el apartadero y el suelo que sí está cerca del emplazamiento de la futura terminal tampoco tiene una fácil conexión directa con el ramal ferroviario.

Debido a esto, "deja de tener sentido que su uso se limite exclusivamente a actividades que necesiten este acceso, como refleja la redacción actual del proyecto". Según recoge la memoria del modificado, el uso intermodal de las LIF se planteará como preferente pero no como necesario.

En Plhus están ubicadas 13 empresas: Gaypu, Decathlon , Nissan, Pastelerías Ascaso, BIG MAT, Audi/Seat, Hierros Huesca, Montajes Industriales del Alto Gállego (MIAG) , Oscatech, Cruz Roja, Construcciones Añaños, Tranportes Betes y Transportes Callizo. En proceso de instalación se hallan Amazon Web Services (AWS) y Talleres Lupiñén.