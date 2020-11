El rock sustituye al ‘Bautizo del alcalde’ en las fiestas de Santa Bárbara de Monzón

Las limitaciones impuestas por la pandemia han llevado a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Monzón a no organizar los tradicionales actos de Santa Bárbara, como el ‘Bautizo del Alcalde’, fiesta de interés turístico regional, pero apuesta por un concierto de Rock Dealers en el teatro Victoria cumpliendo todas las medidas sanitarias vigentes.

A su escenario se subirá el viernes 4 de diciembre a las 19.45 una de las mejores bandas de versiones de pop rock nacional e internacional del panorama musical español, con artistas que forman parte de los elencos de algunas de las producciones musicales más importantes del país, como 'Hoy no me puedo levantar', 'The Hole', 'Más de 100 mentiras' o 'Los miserables' o de programas de televisión como 'La Voz' o 'Pequeños Gigantes'.

El repertorio, la actitud y la calidad artística de los integrantes de Rock Dealers convierten sus conciertos en momentos espectaculares en los que realizan un amplio recorrido por las canciones que han marcado a varias generaciones.

El concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, explica que “la situación y restricciones actuales nos obligan a prescindir de una de nuestras tradiciones, el Bautizo del Alcalde y su tradicional lanzamiento de caramelos desde la plaza Mayor, ya que no nos permite controlar el aforo. Queríamos organizar una actuación que sí cumpliera las medidas necesarias garantizando las distancias de seguridad, por eso hemos apostado por un concierto en el teatro”.

Las entradas, cuyo precio es de 5 euros y podrán adquirirse en el SAC y en el portal www.monzon.es a partir del viernes 27 de noviembre, son muy limitadas ya que el aforo es del 25 por ciento. Tal como marca la normativa, las localidades están numeradas y preasignadas para mantener la distancia de seguridad. Los asistentes deben cumplir todas las medidas sanitarias vigentes.