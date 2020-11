Aragón pide la ejecución de la sentencia de los 111 bienes para recuperarlos de forma inmediata

El Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón no quieren seguir esperando para que las 111 obras de arte de las parroquias de la zona oriental vuelvan al lugar de donde salieron. Las dos partes han presentado este martes sendos escritos ante el juzgado número 1 de Barbastro solicitando la ejecución provisional de la sentencia del 10 de diciembre de 2019 que obliga al Museo de Lérida a devolverlas de forma "inmediata" a su propietario.

Fuentes del Gobierno de Aragón justificaron que pueden pasar seis o siete años hasta que el fallo sea firme por los sucesivos recursos ante la Audiencia Provincial de Huesca y el Tribunal Supremo, dado que Cataluña agota siempre todas las vías a su alcance, como ha demostrado en los sucesivos procesos sobre el arte sacro. Además, son bienes muebles, fáciles de transportar desde el Museo de Lérida al de Barbastro. "La regla general en derecho civil es resolver la ejecución provisional porque la sentencia firme se demorará", señalaron. Existe el precedente de las 97 piezas de Sijena trasladadas en diciembre de 2017 al monasterio, eso sí, con auxilio de la Guardia Civil ante la negativa a entregarlas.

El abogado de la diócesis Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, también confía en una resolución favorable, en primer lugar, porque la sentencia del juzgado de primera instancia, después de analizar los 23.000 folios de la documentación, no solo ordenó la devolución sino que lo hizo con carácter "inmediato". Además, solo nueve de las 111 obras están expuestas en el Museo de Lérida, el resto se guardan en los almacenes. Y en tercer lugar, el obispo ilerdense ha reconocido incluso la propiedad aragonesa de una parte. "Las parroquias, las dueñas legítimas, llevan muchos años esperando y el retorno se ha frenado con tácticas dilatorias una y otra vez, y una y otra vez los tribunales han dado la razón a Aragón", ha añadido el letrado.

Según Joaquín Guerrero, la diócesis no quiere esperar dos o tres años hasta que la Audiencia de Huesca resuelva la apelación, "y luego vendrá el Supremo". Aunque la sentencia no sea firme, confía en conseguir la ejecución provisional. El camino no será fácil, pues espera de nuevo una férrea oposición de las partes demandadas. "Sabemos que Cataluña dirá que tiene derecho sobre esos bienes, aunque haya tres sentencias del Supremo que ya han dejado claro que no es así".

El trámite de la petición de ejecución provisional se produce una vez que las demandantes en este proceso civil de recuperación de la propiedad, la diócesis de Barbastro y el Gobierno de Aragón, han contestado los recursos contra la sentencia de diciembre de 2019 presentados por el Museo de Lérida, el Obispado de Lérida y la Generalitat de Cataluña. El proceso estuvo en un impás de varios meses debido a la intervención del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que finalmente dejó en manos del juez, y no de la Generalitat, como reclamaba esta institución, la competencia para la devolución.

Tras la presentación del escrito de ejecución provisional, el juzgado de Barbastro dará traslado a las otras partes para que contesten en 5 días. El mismo plazo tendrán los abogados aragoneses para replicar a sus argumentos. A partir de entonces, el magistrado podrá tomar una decisión. Guerrero está convencido de que Cataluña presentará dictámenes para intentar demostrar que las obras están bien en Lérida y se pueden deteriorar por el traslado, una táctica ya empleada en el caso de las obras del monasterio de Sijena. "Pero en el Museo de Barbastro, donde ya tienen un sitio, estarán perfectamente antes de que vuelvan a las parroquias. Será un traslado seguro", ha garantizado.