Renfe cierra las taquillas de Cariñena y Tardienta y reabre la de Monzón 300 días después

Los usuarios del tren de Cariñena y Tardienta ya no pueden adquirir sus billetes en las taquillas de ninguna de las dos estaciones ya que Renfe ha decidido suprimir la venta presencial en ambos casos, que ya estuvieron cerradas a principios de año. En cambio, este lunes ha repuesto este mismos servicio en Monzón después de muchos meses de movilizaciones ya que se suspendió hace más de 300 días.

Personal de Renfe indicó que el día 14 se marcharon las tres personas contratadas en estas dos estaciones por Acciona, responsable hasta ahora de la atención en las estaciones por encargo de la compañía pública, y no está previsto que la empresa que le ha relevado en este servicio en toda España, Logirail, lo asuma ni en Cariñena ni en Tardienta.

El Ayuntamiento de Cariñena tiene previsto aprobar una declaración institucional para transmitir su “más enérgico rechazo” a la pérdida de un servicio que consideran “esencial y básico para los viajeros”, especialmente para los mayores. Por ello, insta a las entidades e instituciones competentes a recuperar “a la mayor brevedad posible” la venta de billetes y atención al viajero “en aras de potenciar el servicio ferroviario en Cariñena y comarca con un servicio de calidad”.

La declaración institucional, asumida por todos los partidos, recuerda que, tras un periodo sin servicio, se retomó la venta en la estación a mediados de febrero, esta vez de la mano de Renfe Operadora, quien se subrogó del contrato que ADIF mantenía con Acciona. “Tras la finalización de este, que incluso se mantuvo durante el periodo de confinamiento domiciliario de la pasada primavera con servicios mínimos, nuevamente se ve interrumpido por la finalización del contrato con Acciona”, añade.

Mientras, en Tardienta, desde este pasado fin de semana, una simple hoja de papel escrita a mano y pegada en la puerta de acceso anuncia el cese de la venta de billetes y la atención al público, sin que haya habido una comunicación previa a usuarios y ayuntamiento, según denuncia la alcaldesa del municipio, Miriam Ponsa, que ya está trabajando en una moción institucional que el próximo jueves espera encontrar el apoyo del resto de la corporación. En su opinión, la recuperación de este servicio es "esencial", ya que su pérdida va en contra de la supervivencia del medio rural.

Renfe insiste en que los viajeros seguirán atendidos, gracias a las alternativas existentes, desde la máquinas expendedoras de billetes hasta las estafetas de Correos o la venta a bordo. No obstante, Tardienta carece de personal de Adif dedicado a la estación, es decir, "no hay nadie que abra y cierre la sala de viajeros, donde están la máquinas, lo que, unido a la imposibilidad de acceder al bar, deja a la gente esperando en el andén", señala la primera edil. Y es que se anunció que se instalarían puertas automáticas, pero los trabajos iniciados no se han completado. "La falta de personal deja a la estación sin vida e invita a la pérdida paulatina de servicios. Nadie acompaña ni resuelve las dudas o incidencias de los viajeros, especialmente de los más mayores, que son los menos dados a utilizar las máquinas que solo funcionan con tarjeta", insiste.

La moción del consistorio también reclamará la recuperación de los 12 trenes perdidos desde el inicio de la pandemia con procedencia o destino Zaragoza, entre ellos, algunos de los más demandados por sus horarios. Para su supresión, al igual que con el caso de las taquillas, Renfe alude a la pérdida de movilidad derivada de la actual crisis sanitaria, que ha provocado el descenso de viajeros.

La taquilla de la estación Río Cinca de Monzón ha reabierto este lunes. Ayuntamiento de Monzón

La buena noticia ha llegado desde Monzón, donde Renfe ha retomado este lunes la venta de billetes en el interior de la estación de tren más de 300 días después del cierre de las taquillas. El horario de atención al público que ha establecido la compañía ferroviaria es de 6.30 a 8.30 y de 15.00 y 19.00, de lunes a viernes; de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00, los sábados; y de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 los domingos.

Desde el Ayuntamiento de Monzón han valorado la reapertura del servicio, pero ha dejado claro que continuará exigiendo a Renfe la recuperación de las frecuencias previas a la pandemia "como una necesaria medida que nos ayuda a vertebrar el territorio".

También se han congratulado desde Cambiar Monzón, que ha liderado en los últimos meses las movilizaciones para reclamar que se abrieran las taquillas. "Hemos necesitado más de 300 días; 23 jornadas reivindicativas con concentraciones en Zaragoza Delicias, Zaragoza Goya, Tardienta, Sabiñanigo, Canfranc y Monzón; más de mil kilómetros recorridos en los trenes de las líneas Zaragoza-Lleida y Zaragoza-Canfranc; la confección de camisetas y mascarillas reivindicativas; acciones de limpieza de la estación de Monzón; más de 1.600 firmas ya entregadas a Renfe, ADIF, DGA, Justicia de Aragon, Defensor del Pueblo; y dos propuestas de resolución aprobadas por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Monzón instando a que se exija a la DGA y a RENFE el mantenimiento de los servicios y taquillas", recuerdan.

Mimebros de Cambiar Monzón celebrando este lunes la recuperación de la venta presencial de billetes en la taquilla de la estación. Cambiar Monzón

No obstante, desde Cambiar Monzón también advierten de que van a seguir con las acciones de protesta hasta recuperar el tercer servicio de la línea Zaragoza-Lleida que todavía no se ha recuperado "porque es una conexión imprescindible para los vecinos y vecinas de Monzón que acuden a la capital para hacer diferentes gestiones, al centro de especialidades y hospitales, a trabajar o estudiar en la Universidad, o a visitar a familiares y amigos; y para todas las personas (profesorado, sanitarios, juzgados, banca, empresas privadas, personal de ayuntamientos y comarca...) que lo utilizan diariamente para trabajar en nuestra ciudad y que van y vienen a sus hogares". Además, piden una ampliación de horarios y enlaces con los AVE de Zaragoza y Lérida.