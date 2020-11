Oliván logra un 94% de apoyos como nuevo presidente provincial del PP en Huesca

Gerardo Oliván se ha convertido en el nuevo presidente provincial del PP en Huesca con un 94,13% de los votos emitidos. Era el único candidato que se había presentado a este 13º Congreso y sustituye en el cargo a José Antonio Lagüéns. El actual portavoz popular en la DPH y concejal en el Ayuntamiento de la capital tendrá como 'número dos' al alcalde de Monzón, Isaac Claver. Ambos han recibido este domingo la felicitación del líder regional de los populares, Luis María Beamonte, y de Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización a nivel nacional, que han cargado duramente contra Pedro Sánchez por su pacto con Bildu para los Presupuestos Generales de 2021.

La formación ha conseguido exhibir una imagen de unidad que el propio Beamonte ha pedido "no perder después de coser heridas porque ese es el camino del triunfo". Para ello, Oliván se ha comprometido a "no defraudar la responsabilidad que me habéis otorgado" y a intentar "multiplicar" la fuerza del PP en la provincia fomentando el diálogo con afiliados y simpatizantes y la importancia de las juntas locales y grupos comarcales y del debate interno. Además, ha puesto en valor las 41 alcaldías que tienen en la provincia, entre ellas Barbastro, Monzón y Fraga, recuperadas en las últimas elecciones municipales. Además, ha querido expresar su homenaje, respeto y recuerdo a los miles de fallecidos por la pandemia y a todas las personas que lo están pasando mal por esta crisis sanitaria.

El nuevo presidente provincial ha criticado al PSOE "por ralentizar la finalización de las infraestructuras, por no defender a nuestros agricultores y ganaderos pese a tener un sector primario muy potente, por abandonar un sector turístico que es poderoso y por no ayudar a un tejido empresarial solvente". Entre sus retos ha destacado la lucha contra la despoblación y a este respecto cree que la provincia de Huesca tiene que potenciar algunas fortalezas como la opción del teletrabajo en el medio rural o los nuevos hábitos de consumo en el turismo. Además, ha asegurado que llevará el debate a todas las instituciones para que las comarcas más afectadas puedan recibir incentivos fiscales de Europa. También se ha marcado como prioridad absoluta recuperar la Diputación de Huesca.

Luis María Beamonte, por su parte, ha admitido que el PP en la provincia de Huesca "ha vivido momentos difíciles, pero ha demostrado ser un partido arraigado y consistente", y ha dado la enhorabuena a Gerardo Oliván, de quien ha destacado su "conocimiento de la organización y de la provincia, lealtad, tranquilidad, claridad de ideas y capacidad integradora". También ha mostrado su agradecimiento a su antecesor, José Antonio Lagüens, "porque has demostrado que eres un caballero que sabe estar a la altura".

El presidente de los populares ha criticado el trato del Gobierno de Aragón hacia la provincia de Huesca y también su gestión de la pandemia, acusando al Ejecutivo de Lambán de "llegar tarde siempre". También ha denunciado el "desapego" del Gobierno central con el Alto Aragón, demostrado, a su juicio, con el proyecto de Presupuestos de 2021, que retrasan importantes infraestructuras como las autovías del Pirineo (A-21 y A-23), la Huesca-Siétamo (A-22) o la mejora de la N-260 entre los túneles de Balupor y Fiscal.

A este respecto ha criticado al ministro José Luis Ábalos doblemente. En primer lugar por la insuficiente dotación para las obras pendientes de Huesca debida, en su opinión, a las "recompensas" que tienen que dar a otras comunidades; y por defender el pacto con Bildu para los Presupuestos, "porque se les debería de caer la cara de vergüenza por las mamarrachadas que ha dicho", ha afirmado Beamonte.

También Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, también ha incidido en su discurso en las críticas al Gobierno de Sánchez por sus acuerdos con Bildu para los Presupuestos de Navarra y del Estado y el acercamiento de presos. "Queda patente que es su socio preferente y que prefiere pactar con los que han destrozado nuestro país a base de bombas que con los demócratas. ¿Hasta dónde son capaces los socialistas de traicionar y olvidar a sus compañeros asesinados?", ha dicho, apelando a Lambán y a otros barones como García Page y Fernández Vara a que pidan a sus diputados que voten en contra del pacto para los PGE. "Si no, serán cómplices de esa traición", les ha advertido.

Mientras, el presidente provincial saliente, José Antonio Lagüens, que se ha incorporado a la dirección regional del partido, ha negado rotundamente la "división" del partido en Huesca. Aun así, en su último discurso ha pedido mantener siempre "la lealtad y el respeto a la jerarquía" a la hora de la confección de las candidaturas electorales para primar las necesidades colectivas por encima de las aspiraciones individuales. También ha tenido un emotivo recuerdo para su antecesor, Antonio Torres, fallecido repentinamente a principios de 2019. "Ha sido lo que más mella me ha producido de todas las adversidades vividas en estos tres años y medio como presidente porque contaba con su experiencia, templanza y conocimiento de la estructura del partido. Aun así, creo que hemos hecho una transición ordenada lanzando una imagen de unión y fuerza", ha manifestado.