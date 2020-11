Sanitarios de Barbastro piden acatar las recomendaciones para luchar contra el coronavirus

Médicos y enfermeras de Atención Primaria del centro de Salud y del Hospital de Barbastro están difundiendo un video a través de las redes sociales con el que pretenden concienciar a la población del Somontano para que cumpla con las medidas de precaución establecidas por las autoridades sanitarias y eviten así la propagación del coronavirus.

Lanzan mensajes como: "Ponte la mascarilla cuando estés con tu familia a riesgo de caer en coma o provocar la muerte de un ser querido", "Evita que el Hospital se colapse porque si sufres un accidente no tendrás sitio en la UCI", o "Depende de ti que esto termine y que volvamos a estar con la familia".

En la última intervención, la directora de Enfermería de Atención Primaria del Sector Salud Barbastro, Ana Monclús, lamenta que tras siete meses de pandemia “estemos igual o peor” y apela a la responsabilidad ciudadana: “Nosotros estamos para ayudarte, y tú ¿qué haces para que el Hospital no se colapse, para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que el comercio y la hostelería no cierren?. Por favor ayúdanos”.

“Colabora y corta la cadena de contagios”, así concluye este video que ya se ha hecho viral en el Somontano y que trata de pretende doblegar la curva de contagios en esta comarca, la mayor de todo Aragón con más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes.