Huesca, Monzón y Fraga cierran piscinas y pabellones por el nivel de alerta 3 agravado

La entrada en vigor del nivel de alerta 3 agravado ha obligado a varios ayuntamientos de la provincia de Huesca a restringir el uso de instalaciones municipales y a cancelar todas las actividades deportivas. Además, se han modificado programaciones culturales y se han modificado horarios de bibliotecas y los aforos de mercados ambulantes.

En el caso de la ciudad de Huesca, el Ayuntamiento ha cancelado las actividades deportivas municipales que se desarrollan en espacios interiores. Según ha explicado el concejal de Deportes, José María Romance, "el Patronato está trabajando para buscar otras opciones, como vídeos, clases 'on line' o trasladar algunas actividades de espacios cerrados a zonas al aire libre, por ejemplo, que permitan que varias actividades se sigan desarrollando durante los días que duren estas restricciones”.

Además, tal y como marca el decreto del Ejecutivo autonómico, también se han cerrado las dos piscinas climatizadas Almériz y las de El Parque, y los cinco pabellones deportivos escolares (que sí podrán utilizarse exclusivamente para docencia). En cuanto al Palacio de Deportes, está también cerrado excepto para los partidos y entrenamientos de equipos de categoría nacional (Club Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas Huesca) y siempre que estos comiencen antes de las 20.00.

Las actividades que tienen lugar al aire libre, como tenis, atletismo o pádel, se seguirán desarrollando con normalidad siempre que las clases comiencen antes de las 20.00.

Además, en Huesca, las bibliotecas municipales han modificado el horario de cierre. Los viernes abrirán de 16.00 a 20.00 y los sábados, de 11.00 a 14.00.

También en Fraga las instalaciones deportivas municipales cubiertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso y se suspenden todas las actividades que se realizaban en ellas. La medida afecta a los pabellones del Sotet, Cortes de Aragón y Barrio de Litera, a la piscina climatizada y a la sala de musculación. La Ciudad del Deporte y las pistas de tenis y pádel podrán seguir empleándose con las indicaciones actuales.

En Monzón, el decreto también ha obligado a cancelar todas las actividades deportivas en interior, lo que supone el cierre de la piscina climatizada y los pabellones de Los Olímpicos y Joaquín Saludas. Esta nueva orden afecta tanto a las actividades programadas por el servicio de Deportes como a la utilización de las instalaciones por libre o por parte de los clubes deportivos, así como a las escuelas municipales de danza y folclore y baile ya que se consideran actividades físico deportivas de interior.

Desde el Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte informan de que no se girarán los recibos mensuales de las actividades de seco del mes de noviembre y sucesivos, hasta que no se retome la actividad. En cuanto a las actividades acuáticas, cuyo pago es trimestral, los usuarios pueden solicitar la baja hasta el 20 de noviembre para que se proceda a la devolución de la parte proporcional no disfrutada o mantener la plaza, en cuyo caso, se les devolverá el importe correspondiente una vez se hayan retomado las actividades.

En lo que respecta a las pistas de tenis, la pista de atletismo y los campos de fútbol, al ser instalaciones al aire libre no se ven afectadas por este nuevo decreto autonómico, por lo que mantienen su actividad tal y como marca la normativa sanitaria vigente, es decir, con actividad que no puede comenzar más tarde de las 20.00.

En el ámbito cultural, la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Monzón ha pospuesto hasta el mes de diciembre las tres propuestas teatrales de noviembre, 'Cinco horas con Mario', 'La isla' y 'Deshielo', y ha adaptado los horarios de las escuelas municipales (cerrarán antes de las 20.00) y la biblioteca (abrirá de 8.45 a 12.45 y de 16.15 a 19.45.

Por su parte, Barbastroha adaptado el aforo de sus mercados municipales a la normativa de alerta 3 agravada, que permite mantener el 100% de los puestos, pero con un máximo de una persona por cada 5 metros cuadrados. El Ayuntamiento lo aplicará así este sábado en los Mercados de Frutas y Verduras de la plaza del Mercado y de la plaza de San Francisco, así como en el Mercado de Textil y Complementos que el primer sábado de cada mes se celebra en la calle Calvario. El horario será el habitual, de 8.00 a 14.00.

Además, los tres mercados contarán con un vallado perimetral, con zonas de acceso y salida separadas y control de aforo, así como señalización de las distancias de seguridad que ha sido realizada con pintura soluble al agua, para evitar que las marcas perduren. También será obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección con gel hidroalcohólico en el momento de acceder a cada zona, entre otras.