Un aparatoso incendio arrasa la buhardilla de un edificio del Coso Bajo en Huesca 

Un espectacular incendio ocurrido hacia las 21.00 de este domingo ha calcinado la buhardilla de una casa situada en el Coso Bajo deHuesca y ha obligado a desalojar a las personas que en ese momento se encontraban en el edificio, una vivienda unifamiliar de tres plantas más el ático. Afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales, ya que no ha habido heridos, según han confirmado desde el Ayuntamiento de la capital oscense. No obstante, los afectados han sido atendidos por las emergencias sanitarias debido a la crisis de ansiedad sufrida por lo ocurrido. El fuego ha quedado controlado hacia las 22.00.

El incendio, que se ha originado en el buhardilla por causas que por el momento se desconocen, ha provocado la alarma entre los viandantes que a esa hora paseaban por la zona debido a las llamas que salían por la ventana del ático. Fueron estos ciudadanos los que enseguida comenzaron a tocar los timbres de los edificios próximos al afectado, ubicado en el número 61 de Coso Bajo. Las tres familias que viven en el número 63, junto a la casa incendiada, enseguida han salido a la calle. Una adolescente incluso ha bajado en calcetines. Algunos comentaban que se había escuchado una explosión.

Al parecer, en el momento en que ha empezado el fuego había en la casa cuatro personas que se disponían a cenar. Según informaron desde el Ayuntamiento, en la buhardilla siniestrada vive una pareja joven, que se alojará en casa de sus padres, que residen cerca.

Los vecinos que han salido a la calle han indicado que han tenido problema para contactar con el 112 y que los Bomberoshan tenido que bajar de los vehículos para retirar las jardineras colocadas en la entrada al Coso Bajo desde la plaza Unidad Nacional, junto al parque de estos profesionales. Antes de que estos llegaran al lugar del suceso ya han empezado a circular por las redes sociales vídeos que mostraban el incendio.

Los bomberos comprobaban si se había producido daños en el tejado del edifico contiguo para que los vecinos de estas viviendas pudieran volver a casa cuánto antes.