El cierre perimetral reduce a la mitad el volumen de tráfico en los accesos a Huesca

El confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, que entró en vigor el pasado 22 de octubre, se dejó notar rápidamente en el volumen de tráfico registrado en las principales entradas y salidas, que se redujo un 55% de media en el primer fin de semana de restricciones de movimiento en comparación con , según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Así por ejemplo, la circulación por el acceso Huesca Sur de la A-23, principal punto de entrada y salida a la capital oscense en dirección Zaragoza, alcanzó el domingo 25 de octubre los 5.445 vehículos, lo que supuso un 55% menos que una semana antes (12.164) y un 68% menos que el mismo fin de semana de 2019 (16.962).

Mientras, por el acceso Huesca Norte de la A-23, principal punto de acceso de entrada y salida hacia el Pirineo, la Jefatura Provincial de Tráfico contabilizó ese mismo 25 de octubre un total de 4.153 vehículos, es decir, un 63% menos que el mismo día de la semana anterior (11.223) y un 66% menos que el mismo fin de semana del año pasado (12.207).

Y el acceso Huesca-Norte, que absorbe principalmente el tráfico de la N-240 y la A-22 de entrada y salida hacia Barbastro, registró 3.752 vehículos, lo que supuso un 44% menos que el domingo de la semana anterior (6.708) y un 51% menos que un año antes (7.755).

Cabe recordar que en los cinco primeros días desde que entró en vigor en cierre perimetral, la Policía Local de Huesca solo impuso 8 denuncias por desplazamientos no autorizados. Estos controles, realizados también por la Policía Nacional, la Unidad Adscrita y la Guardia Civil, han priorizado las horas punta laborales y los accesos a las autovías A-22 y la A-23 en dirección a Zaragoza, al Pirineo y a Barbastro. No obstante, se permite acceder a la capital a los vecinos de los pueblos cercanos que no dispongan de supermercados o farmacias para que puedan realizar sus compras.