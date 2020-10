Los pasos fronterizos del Pirineo esquivan el cierre perimetral y permiten la llegada de turismo francés

El confinamiento perimetral de Aragón, que entró en vigor este martes y se prolongará como mínimo hasta el 9 de noviembre, prohíbe la entrada y salida de la Comunidad salvo causa justificada y bajo la amenaza de multas de al menos 300 euros. Pero los accesos a España o Francia por cualquiera de los cuatro pasos fronterizos del Pirineo oscense (el túnel y el puerto de Somport, Portalet y el túnel de Bielsa) siguen abiertos ya que el Gobierno aragonés no tiene competencia para cerrarlos, solo el Ejecutivo central, que sí la adoptó en el anterior estado de alarma.

Una circunstancia que se da también en otras regiones que comparten frontera con el país galo y que han decretado confinamientos perimetrales idénticos como País Vasco o Navarra.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huesca explicaron que la orden de cierre publicada el lunes por la DGA, que limita la entrada y salida de personas de la totalidad del territorio para conseguir un mayor control de la propagación de la infección, no contempla el cierre de los pasos y por tanto tampoco se han establecido controles específicos en la zona fronteriza con Francia.

Controles para evitar viajes a las segundas residencias

No obstante, recalcaron que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sí han reforzado la vigilancia en los principales accesos al Pirineo para evitar viajes a segundas residencias. Una restricción que no afecta al transporte de mercancías ni a los desplazamientos de trabajadores, ya que están dentro de las excepciones permitidas por el decreto de la DGA.

El director del Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet, Andrés Olloqui, reconoció que la situación ha creado "confusión" entre los usuarios de este paso. «Pero es muy sencillo. Es una cuestión de competencias. Aragón puede impedir el paso a otras comunidades autónomas pero no puede cerrar las fronteras internacionales, eso le corresponde solo al Estado, por lo que el movimiento entre ambos sentidos está permitido», argumentó.

Por ello, en su caso no están informando de ningún tipo de restricción. «Es decir, que cualquier francés puede venir a pasar el día a Sobrarbe solo porque le apetezca, no tiene que ser por cuestiones profesionales o de causa mayor. Y los aragoneses también pueden pasar al otro lado», destacó.

"Son los pocos clientes que nos quedan"

A este respecto, desde la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, esperan que los visitantes franceses, tanto los que solo vienen en el día a hacer compras o disfrutar de actividades en la naturaleza como los que pernoctan, ayuden a amortiguar las anulaciones que han recibido tras decretarse el confinamiento. "Los empresarios no vamos a pedir que no les dejen entrar porque son los pocos clientes que nos quedan", subrayó Paz Agraz, su presidenta.

También hizo hincapié en el escaso número de contagios que se han dado en la comarca este verano pese a la afluencia "increíble" de visitantes. Por ello, se quejó de que se trate "con el mismo rasero" al sector turístico de las capitales que al de las zonas rurales "porque nosotros no tenemos un problema grave de coronavirus, lo cual no quita para no seguir teniendo cuidado para evitar que se desmadre aquí".

Los aforos de tráfico del túnel de Bielsa (A-138) revelan que la circulación entre los dos países por este punto se ha recuperado después de que en agosto cayera un 27%. En el puente del Pilar, por ejemplo, el volumen de coches registrado fue similar al mismo período de 2019. "Parece que la gente se ha relajado y no solo de Aragón, también de Cataluña o Valencia", señaló Olloqui. Y en las dos últimas semanas, las cifras son similares con una media de unos 600 vehículos al día.

También en el paso del Portalet (A-136), los datos son también muy parecidos a otros años "aunque es una época con menos tráfico que en verano o en invierno", indicó Santiago Fábregas, director del Espacio Portalet.