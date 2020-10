Una carrasca milenaria de Sobrarbe compite por ser el Árbol del Año en Europa

La Carrasca milenaria de Lecina, ubicada en el municipio sobrarbense de Bárcabo, compite por llegar a convertirse en el Árbol del Año de Europa 2021, un galardón que pretende premiar ejemplares singulares por su edad, su tamaño, su belleza pero también por su historia y por la relación afectiva con las personas.

De momento ya ha pasado el primer corte y ha sido preseleccionado entre 11 candidatos españoles abriendo un plazo hasta el 20 de noviembre para votar a través de internet (https://arboleuropeo.es/votaciones-arbol-del-ano-en-espana-2021/). El 27 de noviembre se conocerá el ganador español, que pasará la fase europea del concurso 'Tree of year'. Habrá nuevas votaciones populares y el 23 de abril se 2021 se otorgará el galardón en un acto en Bruselas.

La Carrasca milenaria de Lecina tiene 16,26 metros de altura y 7 metros de diámetro y tiene su propia leyenda. Junto a ella también han sido preseleccionados Los otros diez árboles españoles preseleccionados son el Carbayón de Cornellana (Asturias), el Moral de Villoviado (Burgos), el Quejigo de Júrtiga (Granada), la Encina milenaria Subbetica (Córdoba), el Moral de la Iglesia (Salamanca), la Sobreira do Loña (Ourense), el Pino de La Baia (Alicante), la Magnolia de Santa Rita (A Coruña), las Moreras en la Cala del Moral (Málaga) y la Garrofera del Bovalar de Alaquàs (Valencia).

La candidatura ha sido promovida por la eurodiputada aragonesa Isabel García Muñoz (PSOE), que optó por un ejemplar de carrasca "porque es un árbol muy querido en Aragón y un símbolo de la identidad aragonesa, que vincula pasado y presente de la Comunidad; está en nuestro escudo y es una expresión de pacto, lealtad y de libertad. Además, se ha convertido en símbolo de la lucha contra la pandemia de la covid-19".

Y es que recuerda que el pasado 27 de junio, a propuesta del Gobierno de Aragón, los municipios de la Comunidad celebraron el acto unitario '¡A los que nos faltan!' en homenaje a todas las víctimas de la covid, a los ciudadanos y a los profesionales que han estado en primera línea de la crisis sanitaria. Para ello, se repartieron 731 carrascas que se plantaron en cada localidad junto a una placa de cerámica de Muel, pueblo natal de Isabel García Muñoz.

Conoció la iniciativa en el Parlamento Europeo "y me llamó particularmente la atención porque es una buena forma de dar a conocer internacionalmente el patrimonio natural y cultural de nuestras regiones y, en particular, nuestros árboles singulares", afirma. Pensó que Aragón seguro que podía tener más de un candidato posible y entonces contactó con el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, "porque siempre me habla de la belleza natural de su entorno y en alguna ocasión habíamos hablado de la Carrasca milenaria de Lecina. Quería saber su opinión y recabar más datos para el formulario y le pareció estupendo, así que con su ayuda pudimos presentarla al concurso".

La eurodiputada aragonesa forma parte de la Comisión de Transportes y Turismo en el Parlamento Europeo y asegura que en ese foro "cada vez hablamos más de la necesidad de un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que ponga en valor el patrimonio cultural y natural y que permita desarrollar económicamente también a las zonas rurales, en muchas ocasiones en peligro de despoblación". "Por eso este concurso puede ser una oportunidad única para dar a conocer nuestro patrimonio natural y cultural y servir de atractivo para el turismo", opina.