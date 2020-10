Los empresarios turísticos de Sobrarbe piden la revisión de las medidas covid para hostelería en el Pirineo

La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe se suma a las reivindicaciones de las asociaciones intersectoriales de las zonas del Pirineo y por supuesto a las de la Asociación de Hostelería de Huesca como representante del sector para pedir una flexibilización de las medidas adoptadas y no condenar la hostelería y restauración a una muerte anunciada.

Tras el anuncio por el gobierno autonómico de implantar el nivel de alerta 3 en el conjunto del territorio aragonés, así como del confinamiento perimetral de las capitales de provincia en Huesca, Zaragoza y Teruel, la entidad ha sondeado a sus asociados sobre la situación para hacer un diagnóstico del estado del sector. De este destaca la especial preocupación e incertidumbre del ámbito empresarial turístico, cualquiera que sea el valle.

Según informan a través de un comunicado emitido este viernes, varios empresarios han optado por cerrar sus establecimientos hoteleros antes de lo previsto o adelantar sus vacaciones y esperar a ver cómo evoluciona la situación. "Esto es especialmente dramático en cuanto a que esos establecimientos solían estar abiertos todo o gran parte del año", señalan desde la Asociación.

Existe, además, una gran preocupación a nivel económico, ya que varios "se plantean hacer un ERTE si no mejora la situación y no abrir hasta Semana Santa". Asimismo, resaltan el caso de los autónomos que quieren reanudar su prestación, "pero no pueden acogerse por no haber facturado menos este trimestre con respecto al año anterior… aunque en noviembre no facturen nada". "La verdad es que es una pena que estemos peor que al principio" añade una de las asociadas.

"Las estrictas medidas sanitarias y la climatología de nuestra zona hace imposible que se desestacionalice el turismo, que no encontraría oferta de servicios en un territorio que destaca por la exquisitez de su gastronomía y de sus alojamientos", manifiestan desde la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe.