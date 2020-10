Los refugios de montaña de Aragón empiezan a hacer cierres temporales

La Renclusa, en el valle de Benasque, permanecerá cerrado hasta el próximo 1 de diciembre. Así lo ha anunciado este jueves después de que la Federación Aragonesa de Montañismo ya avanzara el miércoles que los refugios y albergues que gestiona podrían realizar cierres temporales durante este otoño. Una medida extraordinaria que se prolongará hasta final de año y que justifican por la suma de la actual situación de progresivas restricciones por parte de las Autoridades Públicas para frenar la segunda oleada de la pandemia, así como el "complicado año" que están viviendo en el aspecto económico debido a las limitaciones de plazas y servicios.

Desde la FAM advierten, no obstante, que estos cierres no serán uniformes en todos los refugios, ya que en buena parte dependerá de la situación organizativa y logística de cada uno de ellos, por lo que insisten a los potenciales usuarios que consulten con ellos vía telefónica u 'on line' si prestan o no servicio en un determinado momento.

"Estos cierres serán temporales y limitados en el tiempo, y cuando se produzcan, se aprovecharán para poder realizar tareas organizativas y de mantenimiento en los edificios, pero no prestarán servicio ni cogerán reservas durante esos días", señalan. Además, desde la FAM han decidido no habilitar tampoco los denominados 'Refugios libres' al no poderse garantizar la desinfección de las zonas comunes tras un posible uso.

La Federación y los guardas piden a los montañeros comprensión con estas medidas "que, al igual que las muchas que se han ido tomando a lo largo del año, son obligadas de cara a poder tanto mantener en funcionamiento los refugios ahora como estar en buena disposición para hacerlo en el futuro próximo", resaltan.

Este año, los refugios han tenido que adoptar una serie de medidas extraordinarias para garantizar los protocolos sanitarios. Entre ellas, la reducción de plazas; la limitación de aforos en el comedor, la tarraza, los oseos o el botero; el cierre de cocinas libres... Además, hay que nombrar a un responsable de cada grupo para tener un solo interlocutor con el guarda; es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las zonas de uso común; no se dispone de mantas ni almohadas; y se deben desinfectar las mochilas y botas de montaña.

Hace unas semanas, el refugio de Góriz tuvo que cerrar por "cuarentena preventiva" por la covid-19 durante una semana tras detectarse varios casos en la plantilla de guardas.