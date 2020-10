Miles de traviesas llevan más de un año apiladas esperando las obras de modernización del Canfranc

Miles de traviesas polivalentes de hormigón llevan más de un año apiladas en las inmediaciones de las estaciones de Ayerbe y Plasencia del Monte esperando el inicio de las obras de modernización de este tramo de la línea Zaragoza-Canfranc, cuya ejecución es imprescindible para la reapertura al tráfico internacional ya que se sustituirá el ancho ibérico actual por el europeo.

El proyecto sigue en redacción, al igual que los otros dos que el ADIF se comprometió a renovar: Ayerbe-Caldearenas y Jaca-Canfranc. En total, 60 km de mejora integral de vía (que sigue teniendo traviesas de madera sujetas con bridas), además de la instalación de nuevos sistemas de seguridad para mejorar la explotación de la línea al sustituir el bloqueo telefónico actual por un sistema automático. Actuaciones en la que se invertirán 75 millones de euros.

La redacción de los proyectos se licitó en diciembre de 2017 y se adjudicó en agosto del año siguiente a la UTESers-Fulcrum-Smart2 por 860.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Sin embargo, han pasado dos años y las obras no han salido a concurso.

La última noticia fue la que dio el propio ministro de Transportes durante su visita a la estación de Canfranc el pasado 4 de julio junto a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Entonces, José Luis Ábalos aseguró que todos los proyectos se encontraban "en fase de supervisión" y anunció que a la siguiente semana se iba a aprobar ya el Plasencia del Monte-Ayerbe.

Pero han pasado cuatro meses desde entonces y no ha habido ningún avance con las esperadas obras. Desde la Coordinadora para la Reapertura del Canfranc (Crefco) denuncian que el retraso que acumulan estos proyectos puede poner en riesgo la fecha de 2025 fijada por Aragón y Aquitania (Francia) para la reapertura.

Y es que el último catálogo de ADIF sobre las limitaciones a la circulación de trenes previstas en los próximos meses, especialmente por obras, recoge que los trabajos de renovación de vía del tramo Plasencia-Ayerbe comenzarán en el segundo semestre de 2021 y terminarán en el primer semestre de 2022 ya que durarán ocho meses, según Crefco. Habrán pasado entonces siete años de la última renovación acometida entre Huesca y Plasencia, financiada en parte por la DGA.

Luis Granell, portavoz de Ecodes en la coordinadora, no entiende que acumule tanta demora "un tramo que además de corto (19,3 km), no tiene variaciones de trazado ni dificultades orográficas ni infraestructuras importantes". De hecho, no se contempla ni la supresión de pasos a nivel. Y por ello, teme que los otros dos proyectos que llevan aún más retraso tarden muchos años en ejecutarse ya que solo entre Jaca y Canfranc hay 19 túneles, lo que complicará los trabajos. "Si hacen falta cinco años para sacar adelante estos 20 kilómetros que son sencillos, ¿cuándo acabarán de modernizar toda la vía?", pregunta.

"Mandas el mensaje negativo a Francia de que en España no hay urgencia por reabrir la línea"

Granell valora los pasos que se han dado en los últimos años de cara a la reapertura de la línea, como la creación del grupo cuatripartito, la aprobación de estudios con financiación europea o la reforma de la estación de Canfranc, que se estrenará en noviembre. Pero también avisa de que la demora de esta modernización manda a Francia el mensaje negativo de que "en España no hay ninguna urgencia de reabrir la línea" cuando aún se debe convencer al Gobierno galo de que invierta en la reapertura. «Por mucho que el ministro nos dijera a los representantes de Crefco y Creloc que su visita de julio a Canfranc era una muestra de su apoyo decidido a la reapertura, lo que transmiten estos retrasos es que el Gobierno español tampoco está interesado en el tema", opina