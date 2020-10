El Ayuntamiento de Huesca mantendrá la placa de agradecimiento a Franco junto a una explicación

El Ayuntamiento de Huesca cambiará la denominación de las calles Estrecho de Quinto y Voluntarios de Santiago en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Estas vías, cuyo nombre tiene reminiscencias franquistas, pasarán a denominarse Pedro Montserrat Recoder (botánico) y del Voluntariado. Asimismo, se apuesta por mantener la placa colocada en el vestíbulo de la Casa Consistorial, con el agradecimiento explícito a "su Excelencia el Caudillo, Francisco Franco, el Generalísimo" tras la rehabilitación del Ayuntamiento al término de la Guerra Civil, pero colocando junto a ella una explicación que aclare su significado.

La propuesta municipal que se enviará a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para que ratifique el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón en Huesca, plantea asimismo mantener con el mismo nombre las calles dedicadas a los alcaldes Mateo Estaún Llanas y Mariano Ponz, así como a otros alcaldes de la dictadura. "En los informes, tal y como indican las leyes de Memoria Democrática, se ha tenido en cuenta que nunca hayan sido investigados, acusados ni condenados por delitos de violencia contra las personas ni por delitos de sangre, ni de forma directa ni indirecta", ha apuntado el concejal Ramón Lasaosa.

Por otra parte, y aunque no figuran en los informes de la Dirección General de Patrimonio, se ha acordado mantener las denominaciones plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja. "Para evitar confusiones, las placas de estas calles se rotularán con un subtítulo que indicará Comunidad Foral o Comunidad Autónoma", ha apuntado el edil. "Esta decisión ya se había adoptado hace años implícitamente aunque no se había oficializado, ya que cuando se construyó el paseo de las Autonomías no se dedicó ningún espacio a estas tres Comunidades Autónomas españolas", ha añadido.

El dictamen, que se llevará pleno el lunes 19 de octubre ha contado con el respaldo del equipo de gobierno socialista y Ciudadanos. Los representantes del PP y Con Huesca Podemos Equo se han abstenido y Vox ha votado en contra.

Los populares explicarán su abstención en la sesión plenaria. Por su parte, Podemos Equo cuestiona la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón en Huesca y asegura que el alcalde, el socialista Luis Felipe, "pone en riesgo la declaración de bien de interés cultural de la Casa Consistorial" por la decisión de mantener la placa con el agradecimiento a Franco en la entrada. “Si a la placa le sumas la defensa de las calles de siete alcaldes no elegidos democráticamente, más que la aplicación de una Ley de Memoria Democrática parece un ejercicio de olvido, un contrasentido", ha manifestado el portavoz del grupo municipal, Óscar Sipán.

El concejal de Vox, Antonio Laborda, ha declarado que su grupo "se opone y se opondrá siempre a reabrir heridas ya cicatrizadas con el único objetivo de fomentar el enfrentamiento y la división en la sociedad para sacar réditos políticos". "Vox es partidario de dejar la historia a los historiadores y que los políticos se ocupen de solucionar los graves problemas por los que atraviesa toda España y en concreto Huesca", ha apostillado. Según ha dicho, "en coherencia con nuestros principios hemos votado no a aceptar la urgencia de la sesión y no al cambio del nombre de las calles".