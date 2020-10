Veinte localidades de Huesca se rebelan contra la "discriminación sanitaria" del medio rural

Vecinos de una veintena de poblaciones de la provincia de Huesca han salido a la calle este sábado para reivindicar una "sanidad pública rural digna". La plataforma Huesca Suena ha valorado muy positivamente la respuesta a esta movilización convocada a nivel nacional por la denominada España Vaciada.

En la capital hubo concentraciones a las puertas de los centros de salud de Santo Grial, Pirineos y Perpetuo Socorro, apoyadas por el Colegio Oficial de Médicos y la Federación de Barrios Osca XXI. Pero también hubo protestas en otras localidades como Aragüés del Puerto, Jasa, Casbas, Bielsa, Binaced, Siétamo o Fraga.

Concentración frente al centro de salud Santo Grial de Huesca. Pablo Segura

Pedro Camarero, presidente de Huesca Suena, ha agradecido la respuesta de la sociedad civil pero en cambio ha lamentado las escasas adhesiones institucionales ya que muy pocos ayuntamientos de la provincia han mostrado su apoyo público a esta convocatoria.

Entre otras cosas, reclamaban la reapertura de los consultorios "porque la telemedicina debe ser un parche en una situación excepcional, no un nuevo modelo de atención sanitaria"; o mantener el helicóptero de rescate de Benasque para urgencias médicas durante el corte de la N-260 por las obras.

"Es un primer paso al que seguirá el trabajo de presentar la propuesta a las Consejerías de Sanidad y el Ministerio, avaladas por la labor realizada en la elaboración del manifiesto y el apoyo de los Colegios Oficiales de Médicos, entre los que el de Huesca se ha significado por su adhesión y compromiso", explican.

Los vecinos de Jasa también han salido a la calle a pedir una sanidad rural digna. Ayto. Jaca

Desde Huesca Suena insisten en que "ser menos no resta derechos, no es solo un argumento reivindicativo, es el derecho de todos los españoles con independencia de donde vivan, para recibir en plenitud los servicios públicos que merecen". A su juicio, la movilización de este sábado demuestra que "la sociedad civil no se resigna a contemplar discriminaciones, como siempre, contra el medio rural".

Por último, han agradecido que Teruel Existe lleve la voz de la España Vaciada al Congreso y el Senado y se han comprometido a seguir trabajando "para que nuestra ciudad y la provincia participen activamente".