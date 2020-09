Malestar por los cortes de luz en el barrio rural de Banariés, en Huesca

Los vecinos de Banariés han mostrado su malestar por los continuos cortes de suministro eléctrico que sufren en este barrio rural de Huesca, que además de las molestias por los apagones provocan averías en portátiles, neveras, placas vitrocerámicas y demás dispositivos, aunque no pueden demostrar que se rompan con los cambios de tensión.

Los cortes, según ha asegurado la asociación de vecinos en un comunicado, no coinciden con ningún fenómeno meteorológico, "se restablece en unos minutos, máximo 5 o 10, así desde hace muchos años, cortes pequeños que crean inconvenientes, pero que olvidamos después de unos minutos". Eso sí, cuando hay tormenta son de mayor entidad. Además, aseguran que los cercanos núcleos de Huerrios y Cuarte, otros dos barrios rurales de la capital oscense, comparten el tendido de suministro eléctrico y sufren los mismos problemas.

Se han decidido a denunciar tras el último incidente, ya que este viernes, coincidiendo con una bajada de temperaturas y el viento, a partir de las 3.30 han comenzado los cortes de luz, aseguran. "Hemos perdido ya la cuenta, probablemente una veintena". Uno de estos ha sido de más de hora y media, a media mañana, y otro de 30 minutos entre las 15.05 y 15.40. El alcalde, David Sauras, ha confirmado que lo ocurrido hoy ha sido la gota que la colmado el vaso. Él teletrabaja y "prácticamente no ha habido forma de tener una conexión estable".

"Cada corte de luz, va acompañada con picos de tensión, cuando se produce o bien cuando se vuelve a conectar, inconveniente grave para todo lo que esté conectado a los enchufes. Cada día todos tenemos más dispositivos electrónicos conectados, internet, ordenadores, etc. Incluso los electrodomésticos llevan muchos circuitos y placas electrónicas que se averían cuando hay una subida de tensión", señala la asociación. El problema es que "no podemos demostrar que se rompan con esas subidas", y la compañía distribuidora no atiende demandas que no estén justificadas con un informe de un electricista.

"Si esto pasa en unos barrios rurales de Huesca, ¿qué pasará en uno de nuestros pequeños núcleos en lo más recóndito de nuestra geografía provincial?", se preguntan. Y piensan en la dificultad que supone para quien teletrabaja.

La compañía Endesa confirmó dos averías por el viento este viernes, una de ellas intermitente por un vano flojo, lo que ha dificultado la localización y que se estaba reparando. En cuanto a los cortes múltiples, aseguran que no son tantos y señalan que hay una inversión pendiente para dar doble alimentación desde la subestación del Parque Tecnológico Walqa, situado en las cercanías, "que se ha retrasada por los permisos de los vecinos".