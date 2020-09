Guardia Civil de Barbastro y Huesca reforzarán la vigilancia en Monzón para garantizar la seguridad en los días de fiestas

La Guardia Civil y la Policía de Monzón contará con el refuerzo de efectivos de las compañías de la Benemérita Huesca y Barbastro durante los próximos días del 18 al 21, coincidiendo con las jornadas que deberían haber sido festivas dentro de los festejos de San Mateo que se han suspendido por motivo de la pandemia del coronavirus. Estos agentes reforzarán la vigilancia en el casco urbano pero también habrá agentes de tráfico en los accesos a Monzón “para mantener un alto nivel de seguridad ciudadana durante estos días de fiestas y evitar que se produzcan aglomeraciones y concentraciones que pongan en peligro la salud de nuestros conciudadanos“, ha manifestado el teniente coronel jefe de la Comandancia de Huesca, Francisco Pulido.

Por su parte la Policía Local extremará la vigilancia en parques y zonas centro y terrazas para prevenir la celebración de botellones, garantizar el uso de la mascarilla y disuadir aglomeraciones, así como evitar la proliferación de los chamizos que se encuentran prohibidos.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, Silvia Salazar, han presidido este martes la junta local de seguridad en la que se ha acordado el sistema de seguridad por parte de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. Esta junta también ha contado con la asistencia de la delegada Territorial en Aragón, Carmen Luesma; el concejal de Servicios del Ayuntamiento de Monzón, Salvador Sarrado; y las jefaturas de la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Autonómica, así como miembros de Protección Civil del Cinca Medio.

En la junta de seguridad local se ha reiterado el mensaje de prudencia y responsabilidad de todos los ciudadanos durante los próximos días para evitar la propagación del coronavirus.

Desde el jueves y hasta el lunes se mantendrá un dispositivo especial de seguridad, formado por efectivos de Policía Local, Policía Autonómica y Guardia Civil, con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias, entre ellas la prohibición de realizar botellón o de reunirse en chamizos, así como evitar la formación de aglomeraciones.

Durante la reunión, se han coordinado dichos efectivos encargados de garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, “primero informando a los ciudadanos pero después, sancionando si es necesario. Las órdenes sanitarias del Gobierno de Aragón son claras. Las fiestas populares están suspendidas hasta el 31 de diciembre, con lo cual en Monzón no va a haber fiestas”, explica la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, que apela “a la responsabilidad individual y colectiva” para evitar que se repitan situaciones como las de Ejea de los Caballeros o Andorra.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, reitera que la prioridad “ha sido, es y será la salud de nuestros vecinos. Mi opinión es clara a este respecto y así la he transmitido. Debemos velar porque la salud esté por encima de todo y no asumir riesgos innecesarios”. El primer edil asegura que la coordinación de las fuerzas de seguridad está encaminada a que “durante estos días se mantenga una convivencia pacífica y tranquila sin que existan botellones, ni fiestas privadas con aglomeraciones. No son fiestas, no hay actos y debemos tener claro que de la conducta de cada uno depende la salud de todos”.