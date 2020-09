Anulan la adjudicación del contrato de Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Huesca

El Tacpa (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón) ha dado un nuevo disgusto al Ayuntamiento de Huesca. En esta ocasión se trata de la adjudicación del contrato del Servicio de Defensa Jurídica, es decir, de la representación letrada de la corporación en los procesos judiciales y en defensa de los intereses municipales debido a que no se dispone de personal suficiente.

El contrato, que se licitó a principios de abril por un valor estimado de 296.700,00 euros y un plazo de ejecución de un año prorrogable por tres más, se adjudicó el 26 de junio a uno de los tres gabinetes legales que se presentaron al concurso.

El 14 de julio, otro de ellos, Andersen Tax & Legal Ibérica, S. L. P, recurrió la adjudicación al considerar que la oferta elegida por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento tenía que haberse excluido del proceso. Argumentó que esta empresa había incluido en el sobre número 2 información que debería haberse aportado en el sobre número 3.

En concreto, la información que la ahora adjudicataria incluía en el sobre 2 (dedicado a la propuesta sujeta a evaluación previa) se refería a los años de colegiación del letrado principal y del segundo letrado. Estos datos, según el demandante y también el Tacpa debían ir en el sobre 3 (oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior), ya que afectaba de manera directa a un criterio de adjudicación valorable de forma automática.

Se da la circunstancia de que, además de la adjudicataria, otra de las tres ofertas también mencionaba este dato en el sobre 2. Según la resolución del Tacpa, esto supone adelantar información esencial de una oferta que debería conocerse con posterioridad y que «puede comprometer el juicio técnico de quienes deben valorarla».

En sus alegaciones al recurso, el Ayuntamiento señaló que no se excluyó ninguna de las dos propuestas porque la información sobre los años de colegiación de los letrados "no suponía una situación de ventaja de estas dos ofertas frente a la otra, al ser datos conocidos previamente por su carácter público". Es por ello que afirman que «no se otorgó ventaja a ninguno de los licitadores presentados y que no procedía excluir ninguna oferta».

Andersen Tax & Legal Ibérica y el Tribunal de Contratos consideran que no hay que confundir fecha de colegiación (un dato que está al alcance de público) con colegiado ejerciente, lo que se conoce a través de un certificado.

En definitiva, el Tacpa entiende que la "objetividad e imparcialidad" de la Mesa de Contratación ha podido ser comprometida al conocer antes de valorar los criterios automáticos el resultado que se obtendría en uno de ellos. Resuelve, por tanto, que el proceso debe retrotraerse al momento en el cual se valoró el sobre 2 y excluir de la licitación a las empresas que no hayan cumplido con el deber del secreto de las proposiciones.

Andersen Tax & Legal Ibérica quedaría como único licitador admitido y debería ser el adjudicatario si cumple con el resto de condiciones del pliego, concluye el Tribunal.

Recurso ante el TSJA

El gobierno municipal (PSOE) no está de acuerdo con este dictamen y está valorando presentar un recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ya lo hizo cuando el Tacpa, a instancias del PP, anuló la decisión de encargar el servicio de limpieza viaria a la empresa pública Grhusa. El TSJA dio la razón al Ayuntamiento de Huesca dos años y medio después.

El contrato de asistencia jurídica en materia Contencioso Administrativa es necesario por la cantidad de recursos que se interponen contra el Ayuntamiento de Huesca anualmente, en concreto se estima una media de 32.

El contrato vigente del servicio de defensa letrada del Ayuntamiento de Huesca ante los Juzgados y Tribunales finaliza el 21 de septiembre de este año. La administración local justifica esta contratación porque "la actual situación legal dificulta la ampliación de medios personales" y porque la asesoría jurídica municipal tan solo cuenta con tres técnicos en la Secretaría General, quienes han de atender al asesoramiento que se demanda desde todas las dependencias municipales. " Dado el gran volumen existente de procedimientos abiertos en materia Contencioso Administrativo, se hace actualmente inviable para este Ayuntamiento asumir la gestión directa del servicio que se viene prestando mediante el meritado contrato", añade.