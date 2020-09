Los bares de ocio nocturno de Huesca reabren seis meses después, pero solo como cafeterías

El regreso de la nueva normalidad a la ciudad de Huesca ha llegado acompañada de una buena noticia para el sector del ocio nocturno ya que aunque el Gobierno de Aragón mantiene el cierre de todos estos establecimientos en la Comunidad como medida de prevención ante la pandemia, en la capital oscense algunos locales han reabierto sus puertas este viernes, seis meses después. Eso sí, lo han hecho con las mismas condiciones que una cafetería.

Es el caso de la plaza de Los Fueros, donde al menos tres de los locales se han acogido este viernes a la posibilidad que les había brindado el Ayuntamiento de concederles una autorización provisional y extraordinaria para poder ejercer con licencia de bares-cafetería y colocar terrazas con las mismas condiciones que el resto de negocios hosteleros (75% de aforo en el interior y 100% en los veladores).

Este permiso será vigente exclusivamente mientras las normas dictadas para la contención de la pandemia mantengan el cierre de este sector. Además, tendrán que limitar su actuación a lo dispuesto en la Ordenanza de Hostelería para los bares-cafetería en horarios, ruidos, equipos de música... En agosto, el pleno aprobó la modificación de la norma para facilitar esta actividad.

Uno de los establecimientos, La Parra, ha anunciado su apertura en redes sociales: "Y por fin llego el día. Después de mucho sufrir volveremos a abrir nuestras puertas con la novedad de una pequeña terraza siempre respetando todas las medidas sanitarias que nos acompañan en estos días desde las ocho de la tarde hasta la una. Feliz vuelta a todos a la nueva normalidad,sigamos dando un ejemplo de civismo oscense a toda España y el resto del mundo".

También en El Palmar han expresado su "felicidad" por esta reapertura. "Si para solventar esta crisis sanitaria el ocio nocturno hay que dejarlo en ‘stand-by’ una temporada, que así sea. Pero que esto no nos quite la oportunidad de vernos (y de trabajar un poquillo, que ya nos hace algo de falta no nos vamos a engañar)", han señalado. Para ello, se han reconvertido adaptando el bar a las nuevas normas sanitarias y han conseguido poder disponer de terraza "gracias a la Asociación de Hostelería y al Ayuntamiento de Huesca", han destacado.