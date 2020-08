La División Castillejos tendrá bajo su mando desde Huesca a 20.000 militares 

El general Carlos Melero se ha puesto este lunes 31 de agosto al frente de la División Castillejos, ubicada desde finales de junio en el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca. El acto, celebrado con austeridad por las medidas sanitarias, ha estado presidido por el teniente general José Rodríguez, Jefe de la Fuerza Terrestre, quien ha destacado que el cuartel que acaba de asentarse en la capital oscense "es el más potente de nuestro Ejército y será el centro neurálgico de la fuerza terrestre".

El general Melero ha explicado que la potencia del cuartel de Huesca se basa en su poder organizativo, ya que en 2021 las brigadas bajo el mando la División Castillejos pasarán de cuatro a dos. El nuevo jefe ha explicado que este cuartel general englobará a las seis brigadas proyectables que tiene el Ejército de Tierra para atender a los planes operativos y que pueden desplegarse en cualquier zona del territorio. "Por entidad y por organización esta es la división más potente", ha apostillado. El traslado desde Madrid a Huesca comenzó a últimos de junio y está previsto que termine a finales de este año.

Según ha dicho, entre el cuartel general, la Unidad de Servicios del Acuartelamiento Sancho Ramírez (que completará también parte de su plantilla), el Estado Mayor dentro de ese cuartel general, el batallón que los apoya y el batallón de transmisiones, la plaza de Huesca contará con alrededor de 800 militares.

No obstante, bajo el mando de la División Castillejos estarán unos 20.000 efectivos, correspondientes a las seis brigadas que están repartidas por toda España: Aragón I, de Zaragoza; Alfonso XIII de la Legión, en Almería; Galicia VII, en Pontevedra; Guzmán el Bueno, en Córdoba; Extremadura XI, en Badajoz y Guadarrama XII, en Madrid. Las tres primeras ya forman parte de la División Castillejos y las tres últimas quedarán integradas en la misma en cuanto entre en vigor la reorganización. Por su parte, la Brigada Paracaidista de Burgos saldrá de la Castillejos para integrarse en la División San Marcial, con sede en esta misma ciudad, ha recordado Carlos Melero.

Después de tomar posesión de su cargo, el general de División ha manifestado que está "muy satisfecho de venir a Huesca y de ocupar este importante puesto"."Mis dos últimos años y medio los he pasado en Zaragoza y me he encontrado muy a gusto en la ciudad y la comunidad y, por ello, es motivo de ilusión venir a Huesca y poder continuar con esa relación y vinculación que he tenido con la sociedad aragonesa y, a partir de ahora, con la oscense", ha señalado.

Profesionalmente, su nueva responsabilidad supone "un reto importante y a la vez un motivo de satisfacción tremendo porque es el cuartel general de división más potente que se crea en España con la reorganización del Ejército".

Trayectoria

Carlos Melero nació en Ceuta en 1963 y se graduó en la Academia con el empleo de teniente en 1987. Ha sido jefe del Batallón de Infantería Zamora” III/29 y segundo jefe de la del Centro de Situación del Ejército del Estado Mayor del Ejército. También ha ocupado la Subdirección de Enseñanza de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, de donde pasó a dirigir la Academia General Militar.

Estuvo en el 2º Tercio de la Legión y Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 y en la Dirección de Gestión del Personal del Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida. También en el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Entre sus misiones internacionales destacan las de Kosovo y Afganistán, que le valieron las medallas de la OTAN