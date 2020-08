El futuro del balneario de Benasque está pendiente de un estudio de viabilidad

El Ayuntamiento de Benasque mantiene cerrado el balneario y el futuro de esta histórica instalación depende de los resultados de los informes de viabilidad encargados a una consultora. En función de estos, se decidirá si se convoca un concurso público para hacer una concesión de obra y explotación, como se realizó hace 50 años. En todo caso, tanto el hostal como la zona termal precisan de una gran inversión para adecuar ambos establecimientos a las normativas higiénicas y sanitarias, endurecidas ahora por la pandemia.

A principios de año ya se supo que este verano no se abriría el histórico edificio del hostal Baños de Benasque (que funcionaba de junio a octubre) porque no reunía las condiciones necesarias, según sendos informes de Sanidad y Turismo.

No obstante, desde el Ayuntamiento señalaron que se trabajaría para ofrecer al menos los servicios termales, que están en un edificio anexo. Con la entrada en vigor de las medidas covid para instalaciones de estas características, el alcalde, José Ignacio Abadías, señaló que la reapertura esta temporada "era económicamente inviable".

El futuro de estas instalaciones se plantea desde hace varios años. De propiedad municipal, este balneario se halla en el Parque Natural Posets-Maladeta, a 10 km de Benasque. Es el que está situado a mayor altitud de España (1.720 metros). El problema es su obsolescencia debido a la falta de inversiones para adecuarlo a las sucesivas normativas.

Tejado de uralita

En 2008, la familia hostelera que lo regentaba llegó a presentar un proyecto de modernización y reforma constructiva del gran edificio. Planteaba sustituir el hormigón por piedra, derribar los cuerpos añadidos, separar la zona de balneario para que tuviera un funcionamiento independiente del hostal y remodelar todas las instalaciones. Asimismo, contemplaba sustituir el tejado de uralita por uno aislado y terminado en pizarra. Pero aquellos planes no llegaron a materializarse y según se iban deteriorando las habitaciones estas se iban cerrando y dejando sin uso.

En 2013, el Ayuntamiento de Benasque sacó a concurso la redacción del proyecto, la ejecución de la obras y la explotación del balneario durante 40 años por 9,3 millones de euros. La licitación quedó desierta.

Años después, el arquitecto municipal realizó un proyecto de rehabilitación integral con un coste estimado de 4,5 millones de euros. "Cualquier cosa que haya que hacer ahí es cara", señala el alcalde. Abadías cree que "es una pena" que el balneario esté cerrado. Según dice, han sido muchos los turistas que este verano han preguntado por las instalaciones "porque hay gente que llevaba mucho tiempo viniendo".

El concejal del Partido Popular Manuel Mora considera que el actual equipo de gobierno (PAR- PSOE) no se ha tomado interés por el futuro de los Baños de Benasque, «que podría estar abierto todo el año». "En los presupuestos no hay partida para el balneario, que se ha dado de baja en el registro de actividades turísticas del Gobierno de Aragón, lo que supondrá empezar de cero y no poder optar a líneas de financiación públicas".

El edificio actual se construyó en 1801. Sus habitaciones se mejoraron en 1871. En 1938 fue arrasado por un incendio. En los años 50 del siglo XX fue reconstruido por la familia Valero Llanas, que lo gestionó en régimen de concesión primero y a precario después hasta el año pasado. El hostal tiene 47 habitaciones, comedor, sala de lectura y sala de TV, parque infantil y capilla. La zona termal dispone de 6 bañeras en una galería abovedada y cuenta con jacuzzi , ducha a chorro, ducha escocesa, piscina cubierta de agua termal, dos salas de masaje y servicio médico.