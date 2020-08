Vecinos de Castanesa invitan a conocer la "cruda" realidad del territorio a quienes rechazan la ampliación de Cerler

La Asociación Futuro por el Valle de Castanesa, integrada por más de 60 vecinos y propietarios, se ha dirigido a los partidos políticos que se oponen a la ampliación de la estación de esquí de Cerler y la entrada a la misma por esta zona a que "vengan a conocer la cruda realidad del territorio para poder opinar" y a quee escuchen "la opinión de sus habitantes". El colectivo ha enviado una carta a CHA, Podemos e IU, que han reiterado su rechazo al proyecto tras la reanudación de las obras emprendida hace unos días. Las dos primeras formaciones están en el Gobierno de Aragón con PSOE y PAR.

Asimismo, la asociación se ha dirigido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; a la presidenta del Consejo de Administración de Aramón, la consejera Marta Gastón y a otros responsables institucionales para agradecerles "todo su esfuerzo e implicación para que este proyecto sea una realidad lo antes posible".

Los vecinos que integran este colectivo reiteran que la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa y la conexión viaria con la misma desde el municipio de Montanuy "es esperanza, no amenaza". "Tenemos claro que es lo único que nos generará futuro en nuestro valle y toda la comarca y que es nuestra única oportunidad de sobrevivir en nuestros pueblos", apostillan.

Desde la asociación se recuerda que este territorio siempre ha querido tener una entrada a la estación de Cerler. "Instamos a qué se escuche la opinión del territorio, la de los habitantes de estos pueblos, que por pocos que seamos queremos tener las mismas oportunidades de desarrollo que nuestros valles vecinos, y además somos los verdaderos cuidadores del paisaje que nos rodea", resaltan en su carta a los partidos políticos.

Además, señalan que en todos los años que estos partidos llevan oponiéndose a este proyecto, "han tenido tiempo para plantear alternativas viables e inmediatas al desarrollo de la Ribagorza Norte, las cuales a día de hoy no hemos recibido". Los vecinos les preguntan: "¿Qué tiene de diferente nuestro valle que no se pueda replicar aquello que en los valles vecinos está funcionando? ¿Por qué nosotros no podemos tener un parquin, un telesilla y un descenso de bicicletas como el Ampriu o el Pla de Beret?".

La Asociación Futuro por el valle de Castanesa reclama a las administraciones e instituciones implicadas en esta ampliación que "colaboren y empiecen a trabajar en el proyecto de la carretera de acceso al frente de nieve, la cual iniciaría en el pueblo de Fonchanina, para que tan pronto como sea posible tengamos el acceso por aquí".

Asimismo, piden "protección para los habitantes del Pirineo" y manifiestan que si no se actúa en 10 años, "el valle de Castanesa desaparece". "No queremos ver nuestros pueblos llenos de ortigas y zarzas, queremos vida y futuro al igual que el resto de los valles vecinos con estaciones de montaña", reiteran.