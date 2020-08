La empresa de 'helibike' y la DGA disienten sobre los permisos necesarios para volar

La empresa Altituderides defiende que tiene todos los permisos necesarios para poder ofrecer la actividad del 'helibike', que permite a los aficionados a la BTT desplazarse en helicóptero hasta la cima de una montaña para realizar desde allí un descenso en bicicleta. Sin embargo, el Gobierno de Aragón disiente argumentando que la tramitación de la evaluación ambiental que requiere el Inaga para autorizar la actividad todavía está en curso por lo que se plantea tomar medidas.

Pablo Irigoyen, responsable de Altitudrides, sostiene que el permiso de Aviación Civil, "que es la que regula el uso del espacio aéreo", la declaración de impacto ambiental simplificada que presentaron en su día y su inscripción en el registro de empresas de turismo activo con rutas de bicicleta son suficientes para realizar una actividad que, recalca, es "totalmente respetuosa con el medio ambiente porque llevamos a diez personas, las bicis no bajan por ningún sendero que no se pueda bajar y no dejamos ningún residuo en la zona". Y además, hace hincapié en que no vuelan dentro de zonas incluidas en la Red Natura ni en parques protegidos.

Por ello, se queja de que una declaración de impacto ambiental ordinaria "no se le ha exigido a ninguna de las 300 empresas de turismo activo de Aragón", y advierte de que en caso de que se la pidieran, se plantearía dejar de hacer esta actividad por el coste económico de la misma, que él estima entre 30.00 o 40.000 euros. Si fuera así se plantearía incluso pedir responsabilidades en los tribunales.

El 'helibike' tiene partidarios y detractores. Entre los primeros está el alcalde de Bielsa quien ha dado el visto bueno a las autorizaciones correspondientes para que los helicópteros de la empresa puedan aterrizar y despegar en terrenos municipales para las labores de carga y descarga de material y de pasajeros. Miguel Noguero coincide con Altituderides en que dispone de los permisos necesarios, sobre todo en referencia a Aviación Civil. Por ello, apoya esta actividad "y cualquier otra que traiga desarrollo a nuestro municipio, y no solo por la repercusión económica directa que deja sino por la promoción que hace ya que un vídeo de Jesús Calleja con más de 150.000 visualizaciones te pone en el mapa".

Mientras, entre los opositores está por ejemplo la Asociación Profesional de Agentes para la Protección de la Naturaleza, que considera que la empresa solo tiene dos informes favorables "condicionados" que dictó en su día el Servicio Provincial de Medio Ambiente por el uso de montes público y por las afecciones a la biodiversidad. Pero consideran que son "insuficientes" y que dado el impacto, no basta con una evaluación de impacto simplificada sino que es necesaria una ordinaria (más compleja y detallada). Así lo recomendó también el Consejo de Protección de la Naturaleza durante el período de información pública que se abrió en agosto de 2019 por las afecciones a determinadas especies catalogadas, sus áreas críticas y a los espacios protegidosa. Y como el Inaga aún no se ha pronunciado, desde la asociación anuncian que presentarán una denuncia contra la actividad por considerar que se está realizando sin la autorización ambiental.

Mientras, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que rechaza también esta actividad, ha solicitado al Inaga el informe relativo a la evaluación de impacto ordinaria para conocer el resultado ya que "hasta la fecha no tenemos constancia de que haya resuelto el expediente". A su juicio, las autorizaciones que obtuvo la empresa en 2017 eran solo "de prueba".

También el diputado y coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha pedido al departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente más información sobre las autorizaciones para el 'helibike' y el 'helisky' ya que, a su juicio, "además de ser actividades totalmente prescindibles, ahondan en un turismo elitista y devastador del patrimonio natural”.