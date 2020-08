Huesca honra a San Lorenzo en el día grande de las 'no fiestas' con accesos restringidos a la basílica

La ciudad de Huesca ha suspendido este año San Lorenzo por el temor a nuevos rebrotes, pero muchos oscenses no van a dejar de honrar al patrón en la ciudad en este día 10 de agosto, día grande de las 'no fiestas', donde no oirán los bailes y choques de espadas y palos de los Danzantes ya que están cancelados todos los actos oficiales. Desde primera hora, la basílica está recibiendo la visita de decenas de personas que, eso sí, tienen que cumplir con las restricciones que se han establecido en los accesos para evitar aglomeraciones y cuyo cumplimiento vigila de cerca la Policía Local.

La basílica de San Lorenzo ha abierto sus puertas a las 7.30 para el rosario de la aurora. Además, se han programado cuatro misas a las 8.00, las 9.00, las 10.00 y las 12.00. Esta última será presidida por el obispo de la diócesis, Julián Ruiz Martorell, que será transmitida por Huesca Televisión. Además, habrá una nueva eucaristía a las 20.00. La parte musical correrá a cargo del coro parroquial de San Lorenzo, aunque con un número de integrantes reducido.

En coordinación con las autoridades sanitarias y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Huesca ha vallado esta semana la plaza de San Lorenzo y solo se ha habilitado un pasillo para entrar a la iglesia. En el interior de la misma el aforo permitido en fase 2 es del 50% (194 personas, sentadas 3 en un banco, 2 en el siguiente y así sucesivamente), siempre que este permita cumplir las distancias mínimas, con obligación además de usar mascarillas.

Agentes de la Policía Local se encargar de evitar el tránsito por la plaza y la permanencia de personas en los aledaños de la misma para no formar grupos estáticos que contravengan la normativa sanitaria. Solo está autorizado el tránsito rodado así como la entrada a los vehículos que tienen autorización.

Imagen de esta mañana de la plaza de San Lorenzo. Pablo Segura

Los actos religiosos, los únicos que se han programado en esta semana de San Lorenzo, continuarán este 11 de agosto, a las 12.00, con la misa de los cofrades y la actuación de algunos miembros de la Agrupación Folklórica Santa Cecilia. El día día 15 de agosto se celebrará la fiesta de la Asunción de la Virgen con tres eucaristías a las 10.00, 12.00 y 20.00. Tras esta última, se hará la Oración de despedida al santo.