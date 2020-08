Una jota a las 'no fiestas' de Huesca

"No llores por San Lorenzo/no llores, Huesca, no llores/ya volverán los abrazos/con el verde sentimiento". Esta es la letra de la jota que el cantaor Toño Julve ha interpretado esta mañana para un vídeo difundido en Radio Huesca y Huesca Televisión. La jota lleva por título 'Saludo a las no fiestas' y está corriendo por las redes sociales en esta singular mañana tan emotiva para los oscenses. Juanjo Almarza, David Cay, Lorién Sierra, Ángel Tierz y Javier Callau forman parte de la rondalla, que entre guitarras y bandurrias animan la pieza.

En el vídeo, grabado desde una azotea en la capital, se ven diversos planos de una ciudad que debería estar vibrando ya con San Lorenzo y que este 2020, con motivo de la crisis santitaria, se ve obligado a renunciar a los actos multitudianarios en las calles y celebrar las fiestas desde la intinimidad de los hogares. La jota dura algo más de tres minutos y en ella el cantante y letrista despliega toda su emoción laurentina en apenas una par de estrofas.

Huesca vive este domingo un 9 de agosto atípico, sin chupinazo por primera vez en décadas pero con los balcones engalanados con pañoletas y la ciudad oliendo a albahaca en recuerdo de las fiestas de San Lorenzo que no serán. El blanco y verde estará presente, porque hay tradiciones que no se pierden, aunque a las 12.00 la plaza de la Catedral, en lugar de estar abarrotada por 6.000 personas, ha lucido vacía, vallada y blindada por la Policía. En la plaza solo estaban el alcalde, Luis Felipe, el concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, los policías y las brigadas municipales y apenas una docena de curiosos.

El Ayuntamiento de Huesca ha acordado restringir los accesos a la plaza también mañana, el, tradicional día grande de las Fiestas Laurentinas, para evitar concentraciones de personas que pudieran suponer un riesgo para la salud pública. Según informa el Consistorio oscense, durante la referida jornada, la plaza de San Lorenzo, uno de los principales puntos de encuentro durante las primeras horas del día, quedará vallada para evitar el tránsito de personas y sólo se habilitará un pasillo para acceder a la basílica a los actos religiosos.