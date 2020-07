Los doce niños de la ludoteca de Barbastro dan negativos en las pruebas de covid-19

El test PCR realizado a los doce niños que asistieron a la ludoteca municipal de Barbastro durante la semana del 20 al 24 de julio por el riesgo de haber sido contagiado por dos de sus monitoras han dando negativo. Los test se realizaron el martes y los resultados los ha hecho público la concejalía de Bienestar Social en una circular que han enviado a los padres.

“Sin duda es una gran alegría para todos y en especial para las monitoras afectadas, las cuales han mostrado una gran profesionalidad, avisando con celeridad a la empresa gestora y al Ayuntamiento de la situación sospechosa de posible contagio. Esto permitió implementar con rapidez las medidas preventivas y contención así como articular por parte de Salud Pública los protocolos sanitarios pertinentes”, indica la misiva.

Una vez transcurra el tiempo indicado por parte de salud pública, los menores que se han visto afectados por las medidas preventivas, podrán incorporarse de nuevo al recurso, al igual que las profesionales afectadas. En todo caso, por parte del Ayuntamiento se procederá la devolución de las tasas abonadas por el servicio no prestado.

Desde el Ayuntamiento apelan a la responsabilidad ciudadana para evitar brotes: “Es importante que toda la ciudadanía tomemos conciencia de la fácil propagación del virus y que no escatimemos esfuerzos en poner en práctica las medidas preventivas en todos los contextos, tanto en el entorno familiar, el laboral, el de ocio y tiempo libre, etc. El esfuerzo que supone el establecimiento de los protocolos preventivos y de contención no es en vano y sin duda minimiza los riesgos de contagio”.

Por último agradecen la comprensión y colaboración de las familias y personal implicado en esta situación detectada el lunes cuando se confirmaron los dos positivos de las monitoras.