Binéfar pedirá a Sanidad que cierre los chamizos de jóvenes para frenar contagios

El Ayuntamiento de Binéfar, ante la posibilidad de una transmisión comunitaria de la pandemia covid-19 en la localidad, sobre todo a través de la población juvenil, y para preservar la salud de los ciudadanos, ha decidido recomendar encarecidamente de nuevo a todos los ‘chamizos’ –locales de ocio donde se reúnen los jóvenes- que cierren durante unas semanas como medida de prevención.

Paralelamente, el consistorio municipal, siguiendo las indicaciones de los responsables del centro de salud, se dirigirá al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para instarle a que proceda por motivos sanitarios a la clausura de todos aquellos locales que no sigan la recomendación, ya que es quien ostenta la competencia en esta materia.

El incremento de pruebas PCR que se está produciendo en el centro de salud de Binéfar entre grupos de jóvenes –en ocasiones repetidamente-, que una y otra vez mantienen contactos de riesgo, ha llevado a tomar la medida de evitar las cadenas de contactos en lo posible mediante la recomendación de cierre de estos espacios de reunión, donde la Policía Local ha observado en repetidas ocasiones el incumplimiento de las mínimas medidas higiénico-sanitarias de prevención, como el uso de mascarillas o la desinfección de los locales.

Por este motivo, la Policía Local hará un seguimiento estricto y riguroso del cumplimiento de todas las medidas de prevención –el pasado fin de semana se impusieron 65 multas por no usar mascarilla-, así como del límite de un máximo de 15 personas en contactos sociales en grupo, tal como establece la orden dictada por el Gobierno de Aragón de fase 2 flexibilizada que contempla, asimismo, un régimen sancionador del incumplimiento de la norma.

Este martes, 21 de julio, se practicaron 60 PCR en el Centro de Salud de Binéfar y la media en los últimos diez días es de 30 o 40 diarios, la mayoría por contactos de riesgo entre grupos de jóvenes. No obstante, para no alarmar a la población hay que señalar que dichas pruebas no están incrementando el número de casos de covid-19, que según informan los Servicios Sociales de la Comarca de la Litera se van conteniendo en nuestro entorno más cercano.

Sin embargo, el colapso de la atención primaria por los rastreos que hay que realizar a diario indica que es necesario adoptar medidas preventivas de contención, como evitar los lugares donde se producen esos contactos, que en gran medida se focalizan en los ‘chamizos’.

Así lo recomiendan también las autoridades sanitarias de Aragón, cuya dirección provincial de Sanidad en Huesca ha hecho llegar al Ayuntamiento de Binéfar que extienda la propuesta formulada el 22 de junio de 2020 por la que se recomendó, como medida extraordinaria, el cierre de chamizos durante el tiempo que permanezca vigente la Oorden SAN/477/2020, de 22 de junio, de la consejera de Sanidad, que establece la adopción de medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca.

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad de los jóvenes para que cumplan esta recomendación que no busca otra cosa que preservar la salud de sus familias y amigos, así como de la población en general. Asimismo, se recuerda que la alteración del orden y perturbar el descanso de otras personas es sancionable por la ley de Seguridad Ciudadana.