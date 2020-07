El miedo al contagio provoca bajas entre los 1.100 aspirantes a bombero de Huesca en el examen de este fin de semana 

El Palacio de Congresos de Huesca y el instituto Pirámide acogerán este fin de semana la primera de las pruebas selectivas para cubrir las 58 plazas de bombero y oficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca. El número de aspirantes es de 867 en el primer caso y 234 en el segundo, en total 1.101 personas. Sin embargo, la participación va a estar condicionada por la situación de la pandemia. Varios de los inscritos, procedentes de todo el país, ya han anunciado que no irán al examen porque lo consideran un riesgo para su salud y la de sus familias.

La Diputación asegura que los exámenes se realizarán bajo estrictas medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los aspirantes y de los miembros del tribunal organizador de las oposiciones. En el operativo organizado para que todo transcurra con normalidad participan 60 personas.

Sin embargo, esto no ha evitado que algunos de los aspirantes hayan anunciado que no se presentarán al examen por miedo al contagio. "He renunciado porque considero que no se dan las condiciones sanitarias adecuadas", y más después de las restricciones adoptadas en Huesca y Zaragoza esta semana, ha comentado un opositor andaluz. "Si no tuviera otra cosa, iría, pero esperaré a las de Andalucía y Extremadura, que sí las han aplazado para después del verano", señala este aspirante que prefiere permanecer en el anonimato. Ya viajó a Aragón para hacer el examen el año pasado, pero fue suspendido por orden judicial, a pocas horas de celebrarse, tras un recurso de dos sindicatos contra por las bases de la convocatoria. Superado este obstáculo se volvió a convocar y de nuevo quedó aplazado por el estado de alarma.

"El protocolo es correcto, pero concentrar a más de 1.000 personas llegadas de todas partes de España cuando se está pidiendo que la gente limite sus movimientos, no me parece bien", ha dicho, y se pregunta qué pasará con los aspirantes que acuden desde Zaragoza o desde Lérida o aquellos con síntomas que tienen prohibido acudir.

No es el único. Otro opositor, en este caso de la provincia de Huesca, que se ha puesto en contacto con este periódico, también ha anunciado su renuncia porque en su familia hay varias personas de riesgo "a las que no quiero exponer" y ya ha perdido a algún pariente con coronavirus. "Si tengo que decidir entre luchar por una plaza de bombero o la salud de mi familia, me quedo con mi familia. Ya volveré a intentarlo. Desde un despacho es fácil decidir", señala. Él lleva 12 años opositando y asegura que en los foros de internet de los participantes "hay mucho revuelo por este tema".

El recinto multiusos del Palacio de Congresos de Huesca, uno de los espacios donde se harán los exámenes. Heraldo.es

La Diputación convocó las oposiciones cuando finalizó el estado de alarma. Fijó la fecha del 18 y 19 de julio y redactó un protocolo que fue aprobado por la Dirección General de Salud Pública. Esta semana, en vista de que Huesca retrocedió a fase 2, reforzó las medidas de seguridad e hizo de nuevo la consulta a las autoridades sanitarias, que volvieron a avalar el dispositivo.

El ejercicio para cubrir, mediante oposición libre, las 24 plazas de bombero comenzará el sábado a las 11.00. Las dos sedes habilitadas para ello abrirán sus puertas a las 09.30 horas con el objetivo de evitar aglomeraciones en la entrada de los opositores, que deberán hacerlo por el punto de acceso correspondiente en función de su apellido. En total se abrirán siete puntos de acceso en el Palacio de Congresos y otros cinco en el IES Pirámide. El domingo, 19 de julio, se celebrará el concurso-oposición para cubrir las 34 plazas de oficiales. En este caso solo se habilitará la sede del Palacio de Congresos.

Se han editado varios vídeos, colgados en la página web de la Diputación Provincial para que los participantes conozcan los espacios y los recorridos trazados desde las puertas de entrada hasta los pupitres.

En las dos sedes, los aspirantes, según ha explicado la Diputación, deberán seguir obligatoriamente una serie de normas basadas en las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio de covid: distancia mínima interpersonal de 1’5 metros, higiene de manos y uso de mascarilla higiénica.

La Diputación ha recordado que estas pruebas, previstas para el pasado 28 de marzo, quedaron suspendidas tras la declaración del estado de alarma y atendiendo a las recomendaciones hechas a esta institución provincial por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que proponía posponerlas por el tiempo imprescindible para garantizar la seguridad sanitaria.