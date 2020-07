El TSJA valida ahora la adjudicación de los grandes conciertos de San Lorenzo 2017

Casi tres años después de que se celebraran, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado por válida la adjudicación del contrato para organizar los grandes conciertos de las fiestas de San Lorenzo 2017. La empresa oscense El Espíritu del Sur llevó a los tribunales la concesión a la también firma local El Veintiuno por parte del Ayuntamiento de Huesca alegando unas supuestas "irregularidades" en la oferta elegida y en el proceso de valoración de las propuestas por parte de los técnicos municipales que ahora el TSJA ha desestimado.

El cartel de la propuesta ganadora de El Veintiuno lo formaron Los Gandules y Fongo Royo (el día 9), Fangoria y Carlos Sadnnes (10), Rosendo con Desakato e Insolenzia (el 11), Leiva y Domador (12), Love of Lesbian junto a Joe Crepúsculo y El Verbo Odiado y, por último, Estricnina y Pamprán (13). Mientras, El Espíritu del Sur ofreció Morat, Leiva, Juan Perro, Muchachito Bombo Infierno, Nikone y Siniestro Total.

El 25 de octubre de 2017, el Ayuntamiento de Huesca desestimó el recurso de reposición presentado por El Espíritu del Sur contra la resolución del 25 de mayo que adjudicó a la empresa El Veintiuno Música y Espectáculos Independientes el contrato de servicios para la programación musical y la prestación del servicio de asistencia técnica y alquiler del material de sonorización, iluminación y backline, así como los trabajos de carga y descarga en el recinto de peñas recreativas durante las fiestas de San Lorenzo de 2017. Y fue por un defecto de forma al no haberse presentado un apoderamiento.

Entonces, la recurrente decidió acudir al TSJA pidiendo por un lado subsanar ese poder y, ya entrando en el fondo del asunto, anular la adjudicación al entender que no debió admitirse la oferta de El Veintiuno, dado que no constaba el precio de taquilla, con lo que era imposible aplicar la reducción a las peñas del 25 % de ese precio. También alegó una incorrecta valoración de los patrocinios y que no debería de haberse tenido en cuenta la oferta del cantante Leiva, que formaba parte de las propuestas de las dos empresas, porque solo se había presentado una declaración responsable.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón admite que se pueda subsanar la falta de aportación del apoderamiento, pero al entrar a resolver el fondo de la cuestión rechaza el resto de alegaciones.

El informe técnico del área de Cultura que otorgó una mayor puntuación a El Veintiuno aunque fuera también muy ajustada (89,20 puntos frente a los 88,91 de El Espíritu del Sur). Se basaba, entre otros motivos, en que la oferta musical era "más completa" al incluir artistas teloneros, en algunos casos de prestigio nacional (Joe Crepúsculo o Carlos Sadness) y en otros artistas locales de calidad (Pamprán, Domador, El Verbo Odiado); y porque en la comparativa de estilos tenían "más tirón" Love of Lesbian que Morat en el terreno indie, Rosendo que Siniestro Total en rock, y Fangoria que Juan Perro en los artistas de los 80. También valoraron la mayor variedad de estilos y el carácter más festivo.

El TSJA da la razón al Ayuntamiento en que la exigencia de un precio de taquilla no era obligada en la documentación requerida, salvo la inclusión del descuento para las peñas, con el que sí se cumplió. "Por ello es lícita la decisión administrativa que valoró las ofertas musicales teniendo en cuenta el precio de la venta anticipada que era el que podía ser objeto de comparación al ser homogéneo", señala la sentencia.

El tribunal también valida los precontratos que avalaban las condiciones de contratación establecidas con las firmas patrocinadoras, así como la declaración responsable que se presentó de la contratación de Leiva, que fue ratificada por la presencia del cantante el día señalado.