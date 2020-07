Las piscinas de Huesca abren con el aforo al 75%, dos turnos y tres desinfecciones

Las tres piscinas municipales de Huesca han empezado este miércoles 1 de julio la temporada de verano con las condiciones de uso que marca la normativa sanitaria para evitar la propagación del covid-19: llevar mascarilla mientras no se está en el agua, desinfectar manos y calzado al entrar en el recinto y mantener la distancia de dos metros entre toallas.

Como la mayoría de las piscinas públicas de Aragón, las tres instalaciones municipales de la capital oscense han abierto con el 75% del aforo, es decir marcando un máximo de 1.285 personas en la Ciudad Deportiva, 694 en el Complejo San Jorge y 332 en Ruiseñor de 332. El presidente de Patronato de Deportes, el concejal José María Romance, espera que no haya problemas porque, «a pesar de las limitaciones, vamos a poder responder a la demanda habitual de otro veranos».

El edil ha recordado que se trabaja con el Gobierno de Aragón en crear una aplicación de teléfono móvil para poder consultar el aforo disponible en cada piscina en tiempo real «de forma que los usuarios no se encuentren la piscina llena y tenga que esperar».

Los tres recintos tendrán dos turnos (de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.30) para posibilitar una desinfección de las instalaciones entre ambos. En total se harán tres limpiezas al día. Además se realizarán varios controles sobre la calidad del agua. El tique de entrada será valido para toda la jornada y los precios son los mismos que los del año pasado.

Este verano no se podrán utilizar los vestuarios, las duchas interiores ni el guardarropa; no habrá hamacas y no se permitirá comer. Tampoco se organizarán actividades complementarias al baño como ‘Ven a tomar la luna’ o la ‘Bibliopiscina’.

De momento, el Patronato no va a marcar parcelas en el césped para que los usuarios mantengan las distancias. «Vamos a analizar los datos de la primera semana y apelamos a la responsabilidad individual para que el comportamiento sea el correcto», ha apuntado Romance. El concejal ha insistido en que «se hace un gran esfuerzo para abrir las piscinas y entendemos que los oscenses van a comprender que este año hay unas normas diferentes.

No habrá vigilancia especial pero sí se contará con más personal a cargo del buen funcionamiento de los tres complejos deportivos. El Ayuntamiento contrató en junio a una empresa externa. La bolsa de horas que no se ha empleado servirá para incrementar la observación en cuanto al aforo, la limpieza y el comportamiento de los usuarios.