La delegada del Gobierno pide "prudencia y responsabilidad" tras el rebrote

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha pedido a los ciudadanos "prudencia y responsabilidad" porque todavía no se ha acabado con la pandemia. "El rebrote nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la nueva normalidad", ha declarado durante la visita realizada este miércoles a Huesca. “Cualquier error puede tirar por la borda el esfuerzo realizado por toda la ciudadanía estos meses”. Además, la Delegación de Gobierno asegura que mantiene la vigilancia para hacer frente a los nuevos casos surgidos, que no solo afectan a las tres comarcas oscenses y una cuarta en Zaragoza, sino que también han aparecido en otras provincias.

La delegada ha hecho su primera visita a las principales instituciones de Huesca, retrasada hasta ahora debido al confinamiento. Ha acudido al Ayuntamiento, la Diputación y la Subdelegación del Gobierno, donde ha anunciado que mañana se retoman las reuniones de coordinación con la DGA, los ayuntamientos y las propias comarcas afectadas, para hacer frente a los rebrotes de la pandemia que se están viviendo en la provincia. En este sentido, ha destacado que mantiene “conversaciones diarias con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma”.

Con la llegada de la nueva normalidad estos encuentros de coordinación –que se llevan a cabo mediante videoconferencia- habían pasado a ser mensuales, pero ahora se convocarán de nuevo con mayor periodicidad, en función de lo que exija la situación en cada momento.

"El virus no entiende de fronteras ni de edades. Sé que estamos en verano, que va a haber mucho tiempo libre, que no va a haber fiestas, pero lo que no podamos hacer este año ya lo recuperaremos el que viene, y con más ganas. Ahora está en juego la salud. La nuestra, la de los que más queremos, y tenemos que seguir en ese esfuerzo colectivo y en esa responsabilidad colectiva”, ha insistido. Las fuerzas de seguridad del Estado velarán especialmente porque se cumpla con las medidas de distanciamiento social y se eviten las concentraciones masivas coincidiendo con las fechas de las fiestas patronales.

En su visita, la delegada se ha reunido también con representantes de Policía Local, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Guardia Civil, a los que ha agradecido el esfuerzo realizado durante el confinamiento. “Y no solo el trabajo ordinario, el día de día que suponía controlar que se cumpliera el estado de alarma, sino también el apoyo social que han dado a la ciudadanía: el reparto de mascarillas y de medicamentos, el acompañamiento a personas mayores que viven solas, la desinfección de residencias y centros públicos… Nos parecía más que oportuno y merecido este encuentro para trasladarles ese reconocimiento y ese cariño de toda la ciudadanía”, ha dicho.

Pilar Alegría también ha alabado el “magnífico comportamiento” de los oscenses durante el estado de alarma y ha recordado los datos de sanciones y detenciones en los casi cien días de estado de alarma: en Aragón ha habido 33.000 propuestas de sanción (6.400 corresponden a Huesca) y 194 detenidos (17 en Huesca).