Albalate de Cinca mejorará el almacén insalubre donde viven 20 temporeros

La pésimas condiciones de salubridad en la que viven desde hace años una veintena de temporeros inmigrantes en un almacén reconvertido en albergue en Albalate de Cinca podrían terminarse a comienzos de este verano. El Ayuntamiento y Cáritas Diocesana, con ayudas de entidades públicas como la Comarca del Cinca Medio o privadas como UGT, han sentado las bases este viernes en una reunión en la sede supramunicipal para atajar un problema enquistado desde hace varios años en esta localidad agrícola.

El almacén se reconvirtió hace unos 25 años y por una sociedad cooperativa ya extinta en un albergue para temporeros del campo. Si bien, una vez que esta sociedad desapareció, el local siguió en uso continuado a lo largo de todo el año. Los inmigrantes duermen en antiguas literas procedentes del cuartel militar de Huesca, disponen de tres baños pero sin cisternas, por lo que deben de echar agua con cubos. El albergue cuenta con cocina y nevera pero se desconoce si estas funcionan, según informa el alcalde, Ricardo Chárlez, quien también critica que no haya una salida de emergencia en caso de incendio y que las ventanas estén con rejas. "Es un viejo problema en Albalate de Cinca pero como el almacén está a las afueras del pueblo no se ha hecho nada", comenta. "Nosotros nos comprometimos a tomar una solución en cuanto llegáramos al Ayuntamiento", explica el edil socialista, que acaba de cumplir su primer año de alcalde.

El Ayuntamiento ha buscado junto a Cáritas y el sindicato UGT soluciones para erradicar la situación en la que viven esta veintena de inmigrantes que no solo trabajan en Albalate de Cinca si no en localidad del entorno en tareas del campo. "Se pensó en alquilar pisos, pero en Albalate no hay oferta de vivienda; también se buscó un local municipal o de la Iglesia, pero el que se encontró requería una inversión de 150.000 euros, al final se ha optado por acondicionar el almacén tras conversaciones con el propietario. Es la mejor opción porque además los usuarios quieren seguir estando allí", explica Chárlez.

El Consistorio mediocinqueño ya tiene elaborada una memoria para reformar cocina, baños y otras dependencias, valorada en 50.000 euros. Una cantidad que se sufragará con fondos públicos y privados. La gestión del albergue correría a cargo de Cáritas.

Esta solución se ha acordado en la reunión de este viernes en la Comarca del Cinca Medio a la que han asistido el alcalde, la directora de Cáritas, Amparo Tierz, y el presidente y la vicepresidenta de la Comarca, José Ángel Solans, y María Clusa.

Evitar contagios

"Es necesario que busquemos una solución porque se alojan en unas instalaciones que no reúnen unas condiciones mínimas de salubridad", señala el primer edil, quien ha hecho énfasis en que, "si esta situación nos preocupa año tras año, aún más este, pues somos conscientes de que el coronavirus todavía no está erradicado y debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades situaciones indeseadas”.

La localidad ha contado a lo largo de esta pandemia con cuatro casos con coronavirus, pero ninguno de ello procedente de trabajadores en tareas agrícolas, como explican fuentes municipales. "Nosotros no podemos solucionar situaciones laborales pero sí que con agentes sociales queremos facilitar soluciones para que haya un control sanitario y que estos trabajadores vivan en una condiciones dignas", afirma el alcalde.

Desde la Comarca del Cinca Medio se ha ofrecido todo el apoyo y colaboración del Centro de Servicios Sociales para atender las necesidades de estos temporeros, conscientes de su precaria situación, a la vez que no se descarta algún tipo de convenio con el Ayuntamiento o Cáritas para buscar soluciones al problema.

En este sentido, Amparo Tierz ha reiterado también su preocupación y ha analizado distintas propuestas que pudieran ayudar a resolver esta situación, desde la experiencia en la asistencia a la atención a estos colectivos que hace décadas ofrece la entidad.