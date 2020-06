El PP de Jaca hace un reconocimiento público al Ejército tras la "anécdota" del joven encañonado

El Partido Popular de Jaca ha querido hacer un reconocimiento público al Ejército, tras lo que consideran una “anécdota propiciada por el error de una persona, corregida inmediatamente por la cortesía y buena educación del mando militar al pedir disculpas por dicha acción”. Se refiere al suceso ocurrido el pasado fin de semana, en el que un soldado apuntó con un arma a un joven de 16 años durante unas maniobras que se estaban realizando por la noche en el casco urbano. La madre lo denunció a través de las redes sociales y poco después el coronel jefe del Regimiento Galicia le pidió disculpas personalmente.

El PP hizo este reconocimiento en el pleno municipal celebrado este miércoles y destacó la inestimable labor del Ejército durante los días más críticos del estado de alarma dentro de la operación Balmis, así como por la “gran labor que llevan haciendo durante décadas en Jaca”. Los jacetanos “les apreciamos y les debemos mucho, buena muestra de ello se ha visto reflejada durante este período de la pandemia del coronavirus”, explicaron. Es una relación “tan estrecha y afectuosa” que no puede verse empañada “por una reciente anécdota, propiciada por el error de una persona, corregida inmediatamente por la cortesía y buena educación del mando militar al pedir disculpas por dicha acción”, añadieron.

En esta sesión plenaria, celebrada a puerta cerrada, la concejal socialista Eva García Abós, presentó su renuncia ante la imposibilidad de conciliar su vida familiar con su trabajo en el Ayuntamiento como concejal de Medio Ambiente, Movilidad, Ahorro Energético, Parques y Jardines y Emprendimiento. Manuel Díaz Casas, siguiente en la lista electoral del PSOE, tomará el relevo.

Por otro lado, se aprobó una propuesta de Ciudadanos sobre la reforma de la Estación de Autobuses, dado que el actual Plan de Movilidad no contempla el cambio de ubicación y el diagnóstico tras el análisis de su estado general presenta un lugar “frío, sucio, de mala accesibilidad y con los servicios en pésimo estado”, lo que ofrece “una imagen tercermundista que degrada a la ciudad”. Vox calificó la propuesta de “inconcreta” y apostó por proyectar una Estación Intermodal, en las inmediaciones de la Estación del Ferrocarril, que unifique los transportes públicos de la ciudad y que responda con dignidad a las necesidades actuales y de futuro de los ciudadanos, por lo que votó en contra. El representante de Podemos-Equo, como miembro del equipo de gobierno municipal, Carlos Reyes, respondió que ya existe un proyecto de reforma que próximamente mejorará la iluminación, los servicios públicos, los aseos y todas las instalaciones de la actual Estación de Autobuses.

Por su parte CHA consideró necesario apoyar todas las medidas que busquen mejorar el transporte público y colectivo, así como todas las propuestas que logren una imagen de la ciudad más beneficiosa. El PAR considera oportuno “un lavado de cara” mientras se dan las circunstancias para que pueda plantearse el cambio de ubicación, señalando el solar de la antigua Pista de Hielo como uno de los lugares más idóneos cuando funcione el elevador que esta previsto que se construya. El PP, apostando decididamente por el cambio de ubicación y la construcción de una nueva Estación que responda a las necesidades de futuro del transporte en la zona, votó en contra al contar ya con subvenciones para realizar las mejoras y no necesitar, en consecuencia, realizar nuevas inversiones cuando, además, no es precisamente el mejor momento para ello. El PSOE, por su parte, incorporó una enmienda para considerar la propuesta “hasta actualizar el Plan de Movilidad”.

Participación ciudadana

Al ser un pleno a puerta cerrada, no pudo asistir público, así que se dio la oportunidad a los ciudadanos de enviar sus preguntas a través del correo electrónico. Más de doce cuestiones reclamaban la posible apertura de la Escuela Infantil Municipal, lo que no puede realizarse hasta que no se decreten las condiciones sanitarias necesarias, según explicó el alcalde Juan Manuel Ramón.

El primer edil también anunció un próximo “bacheo en caliente” y una nueva operación de asfaltado para el otoño, además de comunicar que ya se ha reclamado al Gobierno de Aragón la ampliación del servicio presencial de ambulancias. Por otra parte, se informó que el cierre de la Pista de Hielo ha supuesto un ahorro de 45.000 euros pero una disminución de ingresos de 78.500. De ese ahorro, se han destinado 39.365,40 a ayudas y subvenciones para empresarios.