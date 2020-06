El macro festival Monegros Desert aplaza su regreso a julio de 2021

El esperado regreso del macro festival de música techno Monegros Desert, anunciado para el próximo 1 de agosto, seis años después de su última edición, tendrá que esperar un poco más. Y es que la organización ha anunciado este miércoles que retrasa su celebración al 31 de julio de 2021 siguiendo las medidas decretadas por el Gobierno y "con sentimiento de responsabilidad y dolor".

Aseguran que durante los últimos meses han observado con "tristeza" el terrible impacto de la covid-19 a nivel global. Piden disculpas ante todo por la demora en anunciar esta noticia, pero justifican que han estado siguiendo la evolución de cada fase para poder tomar la decisión sobre la viabilidad del festival en la fecha anunciada. Finalmente, han optado por posponerlo a 2021. "Aunque nos toque esperar un año más para bailar juntos en el desierto, creemos que lo más importante es preservar la salud de nuestros asistentes que iban a viajar desde muchos lugares del planeta", destacan.

Los organizadores afirman que en estos seis años han trabajado sin descanso para diseñar, preparar y montar un evento que superara todas las expectativas del público. "Sabemos que todos os moríais de ganas de volver al desierto porque vuestras respuestas han sido increíbles en cada etapa de esta aventura. Nos habéis hecho llegar mensajes llenos de fuerza, motivación y apoyo desde todos los rincones del planeta. Os damos gracias infinitas por creer en nosotros y vamos a responder a este reto cómo os merecéis", resaltan.

Y en este sentido, hacen hincapié en que ya se han puesto "manos a la obra" para construir el Monegros Desert Festival de 2021 "y os aseguramos que será el festival más épico de nuestra historia", auguran. Por ello, citan a todos los seguidores para vivir el 31 de julio de 2021 "para vivir juntos la experiencia más increíble que jamás hayamos visto en el desierto". Además, les anuncian que la gran mayoría de artistas de este año han confirmado su asistencia para la próxima edición.

Todos los tíques adquiridos para la edición 2020 serán válidos para el 31 de Julio 2021, por lo que no será necesario realizar ningún cambio ni modificación. No obstante, aquellas personas que no puedan asistir, podrán pedir la devolución. Todos los que hayan comprado entradas recibirán un email informativo en los próximos 15 días con las instrucciones y los pasos a seguir.

Las últimas entradas disponibles para 2021 estarán a la venta muy pronto. En los próximos 10 días se realizará el reembolso de los bonos de transporte oficial en bus al festival.