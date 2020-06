Lambán descarta adelantar el final del estado de alarma antes del 21 de junio

El presidente aragonés ha descartado adelantar el estado de alarma "a corto plazo" y "de manera unilateral", antes del 21 de junio, según ha anunciado este lunes en Huesca, en referencia a la facultad de las Comunidades Autónomas de autorizar los desplazamientos entre regiones dentro de la fase 3, siempre previa autorización del Gobierno central.

Javier Lambán, que ha acudido a la capital oscense junto a la consejera de Sanidad al estreno de un nuevo centro de salud, ha hecho esta afirmación al ser preguntado por la posible apertura de Aragón a otras autonomías. Según ha dicho, Pedro Sánchez dejó claro que solo se podrá producir cuando se pase a la fase de normalidad total, un presidente autonómico puede solicitarla antes del 21 y el Gobierno de España la autorizará en función de la situación epidemiológica en ese momento.

Aragón está interesada, reconoce, en buscar la movilidad con Cataluña y Valencia, por proximidad y por motivos vacacionales, o con Navarra, por las relaciones económicas, "pero se deben cumplir varios requisitos", como estar todas en la fase 3, decidir el final del estado de alarma y contar con autorización de Madrid.

La sanidad aragonesa, ha declarado Lambán, ha sido capaz de resistir en un momento de estrés "como sin duda no conocerá jamás". Ha invitado a "no bajar la guardia" porque "no podemos pensar que todo ha quedado atrás". Por ello, ha añadido, "no contemplo a corto plazo la posibilidad de decretar unilateralmente el fin del estado de alarma". Los aragoneses lo han hecho bien, y eso ha permitido estar en fase 3, pero "hay que seguir manteniendo los buenos indicadores".

La consejera de Presidencia y responsables de distintos departamentos están trabajando este lunes para ver qué tipo de medidas concretas acompañan a la libre circulación entre las tres provincias, que serán objeto de un decreto que se publicará esta tarde.

En cuanto a los criterios de reparto de los 16.000 millones, Lambán ha dicho que Pedro Sánchez planteó el domingo una distribución "que satisface más a algunas comunidades que a otras". No oculta "algunas discrepancias" con la anterior y con esta, derivadas de que "una vez más a la hora de repartir los fondos no se tiene en cuenta la peculiar estructura demográfica aragonesa, por la dispersión de población, que hace que los servicios sean más caros". También le propuso la necesidad de mantener el fondo de 1.000 millones de euros para políticas sociales. "El presidente conoce nuestras posiciones y ahora será el Gobierno y los grupos parlamentarios quienes tomen la decisión".

Aragón tiene algún cálculo sobre cuánto le puede corresponder, pero hasta que no se cierre el reparto, no cabe hacer cábalas, ya que ha aparecido un capítulo nuevo de apoyo al transporte público cuyos términos se desconocen. "Para nosotros es muy importante la aportación a la sanidad y a la educación y lo que nos corresponda por la compensación de tributos, que este año por razones económicas no vamos a percibir", ha manifestado Lambán.

Se ha vuelto a referir al inicio del próximo curso escolar y a una posible bajada de ratios para decir que hay que tender a la "normalidad", ya que cualquier alternativa que suponga doblar las aulas y el número de profesores o ir a una fórmula de educación mixta entre presencial y telemática presenta tantas dificultades, "económicas e incluso logísticas", que es "imposible abordarlas". El jueves habrá una conferencia sectorial de Educación, donde se reunirán los consejero y la ministra. Pero ha tranquilizado a los padres, "porque han de tener la seguridad absoluta de que el curso empezará y que trataremos de hacerlo con normalidad, preparados para cualquier eventualidad".