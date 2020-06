Carmen Luesma: "Tuvimos carencias muy puntuales de material sanitario pero siempre buscamos sustitutivos"

Está acostumbrada a dirigir grandes equipos en hospitales. ¿Cómo asume ahora este reto de coordinar a toda la Administración autonómica en Huesca?

Estoy habituada a dirigir equipos, pero sobre todo a trabajar en equipo, que es lo más importante. Estoy recién llegada y además en una situación excepcional, pero tengo grandes ilusiones y estoy preparada para ir atendiendo poco a poco todos los problemas que surjan.

¿Le costó decidirse a dar el paso a la primera línea de la política?

Es cierto que me ha obligado a salir de mi zona de confort, pero no a todo el mundo le llegan estas oportunidades y por eso me sentí orgullosa de que pensaran en mí.

¿Ha tenido tiempo de hacer ya una primera radiografía de la situación de cada departamento?

Llevo poco más de una semana y estoy altamente agradecida de cómo me ha recibido todo el personal. La incorporación de los funcionarios se está produciendo poco a poco y estamos centrándonos en las medidas relacionadas con la salud para hacerla compatible con la atención a todas las personas que nos solicitan servicios y prestaciones de forma presencial. Pero no tengo la menor duda de que en pocos días ajustaremos ya todo y funcionaremos con un ritmo muy cercano a la normalidad.

Parece que el teletrabajo y la atención telemática se van a quedar instalados definitivamente. ¿La Administración tiene que ponerse mucho las pilas aún?

Siempre nos parece poco lo que tenemos, pero creo que se están haciendo grandes avances. Con el teletrabajo siempre hemos seguido las instrucciones de la Dirección General de Función Pública atendiendo circunstancias médicas o familiares. La atención telemática cada vez se usa más pero en ningún momento vamos a desatender a las personas que no tengan estos medios. También hay que fomentar la cita previa para evitar esperas y aglomeraciones.

Su antecesor, José Luis Abad, denunció a través de una circular interna los incumplimientos horarios de algunos de sus trabajadores. ¿Qué medidas se plantea para controlar este tema?

Acabo de llegar y arranco de cero, sin ningún tipo de perjuicio. Sobre este asunto solo sé lo que apareció en los medios de comunicación y que en su momento se zanjó. La Administración tiene sus propios mecanismos de control y solo puedo apelar a la profesionalidad del funcionario, nada más.

Usted vivió en primera persona los momentos más duros de la pandemia como directora de Enfermería del hospital San Jorge. ¿Cómo valora el trabajo que hicieron los servicios sanitarios?

Realizaron un esfuerzo de adaptación de estructura y de personal sin precedentes que nunca me cansaré de agradecer. Muchas unidades han tenido que dedicarse exclusivamente a la atención del covid, lo que supuso una disminución en la asistencia a otras patologías no urgentes en las que ahora se está poniendo el enfásis. Además, creo que la Comunidad Autónoma ha sabido terciar ante este desafío que era desconocido por sus dimensiones una vez salvados los primeros momentos de falta de material, gracias también a las aportaciones de los ciudadanos. No hay que olvidar tampoco que hemos sido pioneros a nivel nacional con los centros covid para mayores que han permitido descongestionar los hospitales.

La semana pasada la DGA fue condenada por un Juzgado de Teruel por no proporcionar suficiente material de protección a los sanitarios. En Huesca está pendiente de salir una sentencia por la misma denuncia. ¿Desde San Jorge sufrió estas carencias de EPI?

Si dijera que no, mentiría. Tuvimos carencias en momentos muy puntuales pero con Salud Laboral, la dirección del hospital y una comisión del covid se intentó siempre buscar un material sustituto para que el trabajar estuviera protegido. Y quiero destacar además a los servicios de limpieza y de mantenimiento. Porque con una pandemia así, un hospital como San Jorge se queda pequeño pero con el esfuerzo de todos en ningún momento se dejó de ingresar a nadie por falta de espacio.

¿Hay suficientes recursos en la provincia ante posibles rebrotes?

Esa debe ser la gran prioridad porque si algo hemos aprendido en esta pandemia es que debemos estar preparados con suficiente personal y suministro de material.

Con la crisis sanitaria se han relegado muchos proyectos. Usted conoce muy bien la urgente necesidad del nuevo edificio de Urgencias de San Jorge. ¿Cree que hay que retomarlo cuanto antes?

Estoy segura de que el Gobierno de Aragón es consciente de ello y lo retomará en cuanto se pueda.

También las carreteras requieren inversiones como la mejora A-131 (Huesca-Sariñena-Fraga) que acaban de reclamar 7 alcaldes.

El director general compareció esta semana en Las Cortes y aseguró que iba a mantener los créditos para inversión en la red autonómica. Los presupuestos se han reorganizado por los gastos del covid pero lo demás no se va a olvidar.

¿Aspira a ser la voz del Gobierno de Aragón en Huesca o el altavoz de la provincia ante la DGA?

Las dos cosas, si no hay reciprocidad es imposible. Yo estoy aquí representando a la Comunidad pero también soy ciudadana de la provincia y estaré para reivindicar y negociar con el Gobierno de Aragón todo lo que sea necesario.

¿Siendo enfermera, cómo ha recibido ese Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2020 para los sanitarios?

Es un orgullo. Esta pandemia ha demostrado que si hay algún colectivo con vocación son los sanitarios. Y yo quiero destacar a las enfermeras porque siempre he trabajado con ellas y nunca me han fallado. Lo dan todo.