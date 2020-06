"Cuando cerró el túnel de Bielsa me tuve que alquilar una casa en Francia para no viajar 8 horas cada día"

Aragón iniciará la fase 3 de la desescalada con solo un paso fronterizo operativo para trabajadores y mercancías, el túnel de Somport, ya que el de Bielsa pronto cumplirá dos meses de cierre y todavía no hay una fecha concreta para la reanudación de la circulación por este paso. La situación está provocando muchos problemas a los transportistas, que deben dar largos rodeos por Cataluña, pero también a trabajadores y pequeños empresarios con negocios al otro lado de la frontera.

Uno de ellos es Mario Portolés. Él vive habitualmente en Parzán, a pocos kilómetros del túnel de Bielsa, pero su trabajo está al otro lado de la frontera, en Saint Lary, donde se dedica al mantenimiento de piscinas y zonas residenciales. El cierre le ha obligado a cambiar de residencia para irse a vivir al país vecino, llevándose con él a su familia. Incluso se plantea escolarizar a los niños en Francia "por miedo al otoño que viene" y a posibles repuntes, ya que "este túnel lo cierran con mucha facilidad, mientras otros, como Viella y Somport, siguen abiertos". Todo, dice, por no poner una patrulla policial en el paso.

"Trabajo todos los días e iba y venía, pero ahora me he tenido que alquilar una casa en Francia (en la localidad de Aragnouet, al otro lado de Bielsa) y pagar por dos. Es mejor eso que viajar cuatro horas de ida y cuatro de vuelta por el túnel de Viella", en Lérida. Solo hizo el largo rodeo un día, porque enseguida decidió mudarse. "No era viable, ni por el coste económico ni por el tiempo empleado". Antes invertía en el trayecto 25 minutos, pero con el túnel cerrado su jornada laboral de 7 horas sumaba otras 8 en el desplazamiento. Portolés asegura que su caso no es único. "Conozco otra empresa de limpieza que también tiene muchos contratos en Saint Lary", comenta indignado por la situación.

José Luis Bielsa, dueño de un pequeño matadero en Plan, Carnes Colín, soporta dos veces por semana los largos desplazamientos. Él viaja al sur de Francia para llevar 100 canales de corderos que distribuye en comercios de distintas ciudades. En su caso ha pasado de hacer 300 kilómetros en un día en la ruta normal a 700. "A ver si es el 15 de junio cuando abren, pero ya no contamos con eso porque van cambiando fechas, y pensamos que tendremos que esperar al 1 de julio", explica. El rodeo lo lleva por Somport a Pau, para luego pasar a 18 km de la frontera de Bielsa, pero en lugar de entrar por aquí tiene que alargar el viaje hasta el valle de Arán para atravesar el túnel de Viella.

El Gobierno de Aragón solicitó la intervención de la Delegación del Gobierno en Aragón para que el Ejecutivo central intentara presionar a Francia y se pudiera reanudar el tráfico por Bielsa, con los preceptivos controles del estado de alarma. La petición se ha trasladado a los ministerios de Fomento e Interior, según confirmó la Delegación, pero de momento sin resultado.

Para Francia, el eje viario que comunica la comarca del Sobrarbe con Saint Lary (Altos Pirineos) no es prioritario y optó por cerrarlo para ahorrarse el control policial. El paso, en una carretera autonómica, se clausuró el 14 de abril sin dar fecha de apertura. El 30 de ese mes, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, presidente de turno del Consorcio hispano-francés del Túnel Bielsa-Aragnouet, pidió el levantamiento del decreto a partir del 12 de mayo, solicitud que no fue atendida. Se esperaba la revisión en 15 días, pero tampoco ha llegado.

"No ha habido respuesta oficial de la prefectura de Altos Pirineos", recuerda la consejería, que dice que está en contacto con la Delegación del Gobierno "para insistir en este tema y seguir reclamando la reapertura lo antes posible". Se baraja como fecha más cercana el día 15 de este mes, siempre manteniendo las limitaciones y autorizando solo el tráfico de mercancías y el paso de trabajadores transfronterizos, pero esa es solo una posibilidad y quizá haya que esperar al 1 de julio, reconoce la DGA, si finalmente esta es la opción acordada para reabrir las fronteras entre Francia y España.

Según menciona el consejero Soro, la decisión unilateral "está suponiendo un problema para el transporte de mercancías, especialmente para el sector primario, y para la movilidad general". Lo sufren los transportistas usuarios de este túnel, pero sobre todo empresarios y trabajadores de la comarca de Sobrarbe.