Aínsa retoma las visitas guiadas a la villa medieval con limitación de aforo

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se prepara para retomar la actividad turística a las puertas de la fase 3 de desescalada, en la que el municipio contará con la oportunidad de recibir visitantes de toda la Comunidad Autónoma. Así, la Oficina de Turismo local trabaja estas semanas perfilando las claves que hagan de las estancias de los visitantes un paréntesis de descanso seguro. En esa línea se incluye la idea de recuperar, a partir de este sábado 6 de junio, las tradicionales visitas guiadas a la Villa Medieval con dos pases, uno a las 17.00 horas y otro a las 19.00.

La visita guiada sufrirá alguna modificación respecto a lo previsto inicialmente como medida de prevención frente al covid-19. De este modo, se suprimirá la entrada al Museo de oficios y artes tradicionales y al Mikvé (los baños judíos), ofreciendo en su lugar un completo paseo cultural al aire libre con el que se garantizará el cumplimiento de las medidas sanitarias.

No obstante, la omisión de las paradas en espacios cerrados no se traducirá en una visita más corta, sino que se ampliará el recorrido exterior teniendo la misma duración de una hora y media. Dichas modificaciones, que se mantendrán a lo largo de todo el verano, brindan a los visitantes la ocasión de conocer espacios del pueblo a los que antes no se llegaba por falta de tiempo, descubriendo recónditas curiosidades más allá de las murallas del Castillo.

El aforo máximo será de 20 personas y la venta de entrada o reserva de la visita se hará en la Oficina Municipal de Turismo de Aínsa de forma presencial, telefónica (974 500 767) o escribiendo un mail a la dirección de correo turismo@ainsa-sobrarbe.es. Una vez hecha la reserva, el punto de encuentro será en la Sala Caballerizas del Castillo de Aínsa, lugar en el que el guía responsable estará esperando al grupo para dar comienzo a la visita.

En cuanto a los precios, la oficina detalla las siguientes tarifas: 5 euros para adultos, 2 euros para niños de 5 a 15 años, y para grupos de más de diez personas y familias numerosas habrá precios especiales. Además, con el carné de minusválido la visita será gratuita; para los acompañantes se mantiene la tarifa general. De momento las visitas solo se realizarán los sábados